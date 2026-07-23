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Оператори ГУР знищили дронами більше десятка одиниць ворожої техніки на окупованих територіях Запорізької області. ВIДЕО
Українські розвідники продовжують планомірно нищити логістичні ланцюги та бойовий потенціал російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри результативної бойової роботи пілотів Департаменту активних дій ГУР МО України.
Завдяки точним ударам безпілотників спецпризначенцям вдалося вивести з ладу близько десятка одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. Окрему увагу українські оператори приділили російським мобільним вогневим групам, які намагалися протидіяти українським БпЛА.
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