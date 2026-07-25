Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління операторів дронів 50-ї бригади БпС РФ. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження було завдано екіпажами винищувачів із застосуванням високоточних авіабомб GBU-39.

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За даними розвідки, внаслідок удару було знищено пункт управління 50-ї бригади безпілотних систем ЗС РФ.

Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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