Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління операторів дронів 50-ї бригади БпС РФ. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження було завдано екіпажами винищувачів із застосуванням високоточних авіабомб GBU-39.
За даними розвідки, внаслідок удару було знищено пункт управління 50-ї бригади безпілотних систем ЗС РФ.
Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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