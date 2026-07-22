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Пілоти двох МіГ-29 розгромили штурмові групи та пункт управління БпЛА РФ на Сумському напрямку. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали потужного авіаудару по місцю накопичення російських штурмових груп та пункту управління безпілотниками на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник за підтримки БпЛА намагався просунутися з району Тьоткіного у напрямку Рижівки, однак бійці Сил територіальної оборони своєчасно виявили переміщення ворога та навели на цілі українську авіацію.

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До виконання бойового завдання залучили два екіпажі винищувачів МіГ-29, які завдали точних ударів керованими авіабомбами GBU-39 та AASM HAMMER.

Унаслідок авіаудару було знищено місце накопичення штурмових груп окупантів і пункт управління ворожими БпЛА, що дозволило зірвати підготовку противника до наступальних дій.

Відео оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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армія рф (21581) Сумська область (4916) знищення (10603) бомбардування (404) Повітряні сили (3573) пілот (180) Сумський район (684) Рижівка (1) винищувач (196)
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