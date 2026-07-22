Дронарі 47-ї ОМБр Sky Wars збили новітній російський дрон "Кащей" на Сумському напрямку. ВIДЕО

Індустрія дронів

Оператори підрозділу Sky Wars 47-ї окремої механізованої бригади знищили новітній російський безпілотник "Кащей" на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів" знищили російський безпілотник з електродвигуном і камерою, розташованою в задній частині корпусу.

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За наявною інформацією, назву "Кащей" росіяни вже використовують для одного зі своїх дронів-бомбардувальників.

Тепер так само вони назвали і новий безпілотник, виконаний за схемою, схожою на БпЛА типу "Ланцет".

Тактико-технічні характеристики та призначення нового російського безпілотника наразі залишаються невідомими.

Відео оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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