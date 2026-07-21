Пілоти 59-ї бригади "Степові хижаки" за три тижні ліквідували 211 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем 59-ї окремої бригади "Степові хижаки" продовжують методично знищувати російську піхоту на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом липня бійці підрозділу уразили 366 військовослужбовців противника, з яких 211 були ліквідовані.

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У підрозділі наголошують, що саме піхота є основою штурмових дій російських військ, тому її систематична ліквідація суттєво знижує наступальний потенціал окупантів.

Також у дописі зазначається, що опубліковане відео вкотре підтверджує: після того як оператори Сил безпілотних систем виявляють та ідентифікують ціль, шансів уникнути ураження практично не залишається.

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