Пілоти 59-ї бригади "Степові хижаки" за три тижні ліквідували 211 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем 59-ї окремої бригади "Степові хижаки" продовжують методично знищувати російську піхоту на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом липня бійці підрозділу уразили 366 військовослужбовців противника, з яких 211 були ліквідовані.
У підрозділі наголошують, що саме піхота є основою штурмових дій російських військ, тому її систематична ліквідація суттєво знижує наступальний потенціал окупантів.
Також у дописі зазначається, що опубліковане відео вкотре підтверджує: після того як оператори Сил безпілотних систем виявляють та ідентифікують ціль, шансів уникнути ураження практично не залишається.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль