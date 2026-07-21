Пилоты 59-й бригады "Степові хижаки" за три недели ликвидировали 211 окупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Операторы сил беспилотных систем 59-й отдельной бригады "Степові хижаки" продолжают методически уничтожать российскую пехоту на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение июля бойцы подразделения поразили 366 военнослужащих противника, из которых 211 были ликвидированы.
В подразделении подчеркивают, что именно пехота является основой штурмовых действий российских войск, поэтому ее систематическая ликвидация существенно снижает наступательный потенциал оккупантов.
Также в сообщении отмечается, что опубликованное видео еще раз подтверждает: после того, как операторы Сил беспилотных систем выявляют и идентифицируют цель, шансов избежать поражения практически не остается.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль