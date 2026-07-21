Пилоты 59-й бригады "Степові хижаки" за три недели ликвидировали 211 окупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы сил беспилотных систем 59-й отдельной бригады "Степові хижаки" продолжают методически уничтожать российскую пехоту на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение июля бойцы подразделения поразили 366 военнослужащих противника, из которых 211 были ликвидированы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В подразделении подчеркивают, что именно пехота является основой штурмовых действий российских войск, поэтому ее систематическая ликвидация существенно снижает наступательный потенциал оккупантов.

Также в сообщении отмечается, что опубликованное видео еще раз подтверждает: после того, как операторы Сил беспилотных систем выявляют и идентифицируют цель, шансов избежать поражения практически не остается.

Смотрите также: Операторы дронов "SIGNUM" 59-й бригады ликвидировали около 30 оккупантов в лесах под Лиманом. ВИДЕО

Смотрите также: Украинские дроны в лесу загоняли до смерти десяток российских штурмовиков