Пілоти Повітряних сил за підтримки розвідки знищили боєкомплект та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Українська авіація завдала потужного авіаудару по боєкомплекту та живій силі російських військ на одній із ділянок фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у взаємодії з розвідкою та за коригуванням підрозділів Сил оборони пілоти винищувачів завдали точного удару по позиціях противника, знищивши склад боєприпасів і особовий склад окупантів.
Для ураження цілей екіпажі Повітряних сил України застосували керовані авіабомби GBU.
Відео бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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