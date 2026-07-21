Пилоты Воздушных сил при поддержке разведки уничтожили боекомплект и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла мощный авиаудар по боекомплекту и живой силе российских войск на одном из участков фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во взаимодействии с разведкой и под корректировкой подразделений Сил обороны пилоты истребителей нанесли точный удар по позициям противника, уничтожив склад боеприпасов и личный состав оккупантов.
Для поражения целей экипажи Воздушных сил Украины применили управляемые авиабомбы GBU.
Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".
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