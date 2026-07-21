Пилоты Воздушных сил при поддержке разведки уничтожили боекомплект и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла мощный авиаудар по боекомплекту и живой силе российских войск на одном из участков фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во взаимодействии с разведкой и под корректировкой подразделений Сил обороны пилоты истребителей нанесли точный удар по позициям противника, уничтожив склад боеприпасов и личный состав оккупантов.

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Для поражения целей экипажи Воздушных сил Украины применили управляемые авиабомбы GBU.

Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".

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