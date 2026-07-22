Дроноводы 47-й ОМБр Sky Wars сбили новейший российский дрон "Кащей" на Сумском направлении. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы подразделения Sky Wars 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили новейший российский беспилотник "Кащей" на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершней" уничтожили российский беспилотник с электродвигателем и камерой, расположенной в задней части корпуса.

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По имеющейся информации, название "Кащей" россияне уже используют для одного из своих дронов-бомбардировщиков.

Теперь так же они назвали и новый беспилотник, выполненный по схеме, схожей с БПЛА типа "Ланцет".

Тактико-технические характеристики и назначение нового российского беспилотника пока остаются неизвестными.

Видео обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

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