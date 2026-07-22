Дроноводы 47-й ОМБр Sky Wars сбили новейший российский дрон "Кащей" на Сумском направлении. ВИДЕО
Индустрия дронов
Операторы подразделения Sky Wars 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили новейший российский беспилотник "Кащей" на Сумском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершней" уничтожили российский беспилотник с электродвигателем и камерой, расположенной в задней части корпуса.
По имеющейся информации, название "Кащей" россияне уже используют для одного из своих дронов-бомбардировщиков.
Теперь так же они назвали и новый беспилотник, выполненный по схеме, схожей с БПЛА типа "Ланцет".
Тактико-технические характеристики и назначение нового российского беспилотника пока остаются неизвестными.
Видео обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.
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