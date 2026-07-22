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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Пограничники из группы "PRIME" атаками дронов вывели из строя 11 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Операторы РУБпАК "PRIME" 5-го пограничного отряда нанесли огневой удар по логистике российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили и успешно уничтожили 11 единиц различной техники.

"Оккупационные силы сконцентрировали значительный автопарк. Боевая группа PRIME осуществила его масштабный вывод из строя. После обнаружения воздушной разведкой передвижения вражеского транспортного средства для противника это стало началом планового рейса. Однако для экипажей PRIME - стартом очередного боевого задания", - отмечается в комментарии к видео успешной боевой операции.

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Автор: 

армия РФ (23361) Госпогранслужба (7223) уничтожение (10283) логистика (157) дроны (7653)
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