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Новини Відео Знищення російської техніки
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Прикордонники із групи "PRIME" атаками дронів вивели із ладу 11 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Оператори РУБпАК "PRIME" 5-го прикордонного загону завдали вогневого удару по логістиці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники виявили та успішно знищили 11 одиниць різноманітної техніки.

"Окупаційні сили сконцентрували значний автопарк. Бойова група PRIME здійснила його масштабне виведення з ладу. Після виявлення повітряною розвідкою пересування ворожого транспортного засобу, для противника це стало початком планового рейсу. Однак для екіпажів PRIME - стартом чергового бойового завдання", - зазначається у коментарі до відео успішної бойової роботи.

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Автор: 

армія рф (21581) ДПСУ Держприкордонслужба (6820) знищення (10603) логістика (199) дрони (8756)
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