У Ялті та Алушті після атаки дронів спалахнули пожежі на електропідстанціях, - ЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня сталися пожежі на кількох електропідстанціях у Ялті та Алушті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує моніторингова група телеграм-каналу "Крымский ветер".

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За даними моніторингової групи, у Ялті пошкоджено електропідстанцію 110/10 кВ "Массандра", де зафіксовано пожежу. Також після нічних вибухів загорілася електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан". Близько 03:30 у місті зникло електропостачання.

В Алушті осередки пожежі виявили в районі електропідстанції 110/10 кВ "Лучисте", розташованої поблизу очисних споруд за містом. Крім того, пошкоджень зазнала електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта" на вулиці Жовтневій.

Офіційного підтвердження інформації про наслідки атаки з боку окупаційної влади на момент публікації не було.

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