УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму Удари по Криму Мобільний зв’язок
758 16

В окупованому Криму через перебої зі світлом і зв’язком встановлюють таксофони, - ЗМІ

Окупаційна влада почала встановлювати таксофони у п’яти містах Криму

У тимчасово окупованому Криму розпочали встановлювати таксофони для зв'язку з екстреними службами на випадок перебоїв з електропостачанням і мобільним зв'язком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне Крим із посиланням на окупаційного оператора зв'язку "Міранда".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними оператора, уже встановлено 24 точки зв'язку у п'яти містах – Джанкої, Євпаторії, Керчі, Армянську та Яни Капу (Красноперекопську). Таксофони призначені для виклику поліції, швидкої допомоги, аварійної газової служби та рятувальників у разі відсутності електроенергії або мобільного зв'язку.

Зокрема, у Джанкої та Яни Капу встановили по п'ять таксофонів, в Армянську та Євпаторії – по шість, у Керчі – два.

Активісти руху спротиву "Жовта стрічка" вважають, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові.

"Окупаційна влада пояснює це необхідністю забезпечити можливість виклику екстрених служб. Це ще одне свідчення погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові", – зазначили активісти.

Також читайте: Джанкой сьому добу без світла, бракує води й пального, - Чубаров

Автор: 

Крим (14257) окупація (7000) зв’язок (451) телефон (538)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
21.07.2026 17:40 Відповісти
+7
На обрії:
показати весь коментар
21.07.2026 17:57 Відповісти
+5
альо, баришня, смольный!!
показати весь коментар
21.07.2026 17:50 Відповісти

Завантаження...

 
 