В окупованому Криму через перебої зі світлом і зв’язком встановлюють таксофони, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму розпочали встановлювати таксофони для зв'язку з екстреними службами на випадок перебоїв з електропостачанням і мобільним зв'язком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне Крим із посиланням на окупаційного оператора зв'язку "Міранда".

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За даними оператора, уже встановлено 24 точки зв'язку у п'яти містах – Джанкої, Євпаторії, Керчі, Армянську та Яни Капу (Красноперекопську). Таксофони призначені для виклику поліції, швидкої допомоги, аварійної газової служби та рятувальників у разі відсутності електроенергії або мобільного зв'язку.

Зокрема, у Джанкої та Яни Капу встановили по п'ять таксофонів, в Армянську та Євпаторії – по шість, у Керчі – два.

Активісти руху спротиву "Жовта стрічка" вважають, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові.

"Окупаційна влада пояснює це необхідністю забезпечити можливість виклику екстрених служб. Це ще одне свідчення погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові", – зазначили активісти.

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