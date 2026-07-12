Джанкой сьому добу без світла, бракує води й пального, - Чубаров
Джанкой і Джанкойський район у тимчасово окупованому Криму вже сьому добу залишаються без електропостачання. Також спостерігається гострий дефіцит води та пального.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Для багатьох жителів сільської місцевості привізна питна вода стала практично недоступною через захмарні ціни, зумовлені такою ж захмарною вартістю пального. До того ж, самого пального катастрофічно бракує", - підкреслив він.
За словами Чубарова, подібна ситуація спостерігається і в інших степових районах окупованого Росією Криму.
"Ми щиро співчуваємо всім жителям Криму, які чекають на звільнення півострова від російських варварів і змушені проходити через нові випробування, спричинені російською окупацією. Дякуємо їм за те, що, попри всі труднощі та репресії, вони не втрачають надії та залишаються вірними Україні", - наголосив голова Меджлісу.
Що передувало?
Туристичний сезон в тимчасово окупованому Криму залишається невдалим, попри суттєве зниження цін на проживання. Щоб привабити відпочивальників, готелі змушені пропонувати знижки до 50%.
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