Джанкой сьому добу без світла, бракує води й пального, - Чубаров

Джанкой і Джанкойський район у тимчасово окупованому Криму вже сьому добу залишаються без електропостачання. Також спостерігається гострий дефіцит води та пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Для багатьох жителів сільської місцевості привізна питна вода стала практично недоступною через захмарні ціни, зумовлені такою ж захмарною вартістю пального. До того ж, самого пального катастрофічно бракує", - підкреслив він.

За словами Чубарова, подібна ситуація спостерігається і в інших степових районах окупованого Росією Криму.

"Ми щиро співчуваємо всім жителям Криму, які чекають на звільнення півострова від російських варварів і змушені проходити через нові випробування, спричинені російською окупацією. Дякуємо їм за те, що, попри всі труднощі та репресії, вони не втрачають надії та залишаються вірними Україні", - наголосив голова Меджлісу.

Що передувало?

Туристичний сезон в тимчасово окупованому Криму залишається невдалим, попри суттєве зниження цін на проживання. Щоб привабити відпочивальників, готелі змушені пропонувати знижки до 50%.

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