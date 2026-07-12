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Новини Окупація Криму
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Джанкой сьому добу без світла, бракує води й пального, - Чубаров

Джанкойський район сьому добу без електропостачання

Джанкой і Джанкойський район у тимчасово окупованому Криму вже сьому добу залишаються без електропостачання. Також спостерігається гострий дефіцит води та пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Для багатьох жителів сільської місцевості привізна питна вода стала практично недоступною через захмарні ціни, зумовлені такою ж захмарною вартістю пального. До того ж, самого пального катастрофічно бракує", - підкреслив він.

За словами Чубарова, подібна ситуація спостерігається і в інших степових районах окупованого Росією Криму.

"Ми щиро співчуваємо всім жителям Криму, які чекають на звільнення півострова від російських варварів і змушені проходити через нові випробування, спричинені російською окупацією. Дякуємо їм за те, що, попри всі труднощі та репресії, вони не втрачають надії та залишаються вірними Україні", - наголосив голова Меджлісу.

Що передувало? 

Туристичний сезон в тимчасово окупованому Криму залишається невдалим, попри суттєве зниження цін на проживання. Щоб привабити відпочивальників, готелі змушені пропонувати знижки до 50%.

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Автор: 

Джанкой (71) Крим (14236) Джанкойський район (4)
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Топ коментарі
+17
Найдорожчий референдум у житті сепарів-ідіотів.
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12.07.2026 13:46 Відповісти
+14
зате камні з неба
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12.07.2026 13:46 Відповісти
+11
Севастополь, Сімферополь і Керч повинні перетворитись - на мертву зону - а ось інші регіони півострова Кирим троха шкода.
Але війна є війна.
Смерть москальським окупантам.
Слава Українським Воїнам!
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12.07.2026 13:55 Відповісти

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