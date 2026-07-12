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Новости Оккупация Крыма
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Джанкой уже седьмые сутки без света, не хватает воды и топлива, - Чубаров

Джанкойский район уже седьмые сутки без электроснабжения

Джанкой и Джанкойский район во временно оккупированном Крыму уже седьмые сутки остаются без электроснабжения. Также наблюдается острый дефицит воды и топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Для многих жителей сельской местности привозной питьевой воды стала практически недоступной из-за заоблачных цен, обусловленных столь же заоблачной стоимостью топлива. К тому же самого топлива катастрофически не хватает", - подчеркнул он.

По словам Чубарова, подобная ситуация наблюдается и в других степных районах оккупированного Россией Крыма.

"Мы искренне сочувствуем всем жителям Крыма, которые ждут освобождения полуострова от российских варваров и вынуждены переживать новые испытания, вызванные российской оккупацией. Благодарим их за то, что, несмотря на все трудности и репрессии, они не теряют надежды и остаются верными Украине", - подчеркнул председатель Меджлиса.

Что предшествовало? 

Туристический сезон во временно оккупированном Крыму остается неудачным, несмотря на существенное снижение цен на проживание. Чтобы привлечь отдыхающих, отели вынуждены предлагать скидки до 50%.

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Автор: 

Джанкой (87) Крым (26048) Джанкойский район (4)
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Топ комментарии
+13
Найдорожчий референдум у житті сепарів-ідіотів.
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12.07.2026 13:46 Ответить
+11
зате камні з неба
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12.07.2026 13:46 Ответить
+8
Тож потрібно присвоювати дронам власні імена - "базальт", "граніт", "обсидіан"...
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12.07.2026 13:54 Ответить

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