В оккупированном Крыму из-за перебоев со светом и связью устанавливают таксофоны, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму начали устанавливать таксофоны для связи с экстренными службами на случай перебоев с электроснабжением и мобильной связью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Крим" со ссылкой на оккупационного оператора связи "Миранда".

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По данным оператора, уже установлено 24 точки связи в пяти городах - Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске и Яны Капу (Красноперекопске). Таксофоны предназначены для вызова полиции, скорой помощи, аварийной газовой службы и спасателей в случае отсутствия электроэнергии или мобильной связи.

В частности, в Джанкое и Яны Капу установили по пять таксофонов, в Армянске и Евпатории - по шесть, в Керчи - два.

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" считают, что установка таксофонов свидетельствует об ухудшении работы гражданской инфраструктуры на оккупированном полуострове.

"Оккупационные власти объясняют это необходимостью обеспечить возможность вызова экстренных служб. Это еще одно свидетельство ухудшения работы гражданской инфраструктуры на оккупированном полуострове", – отметили активисты.

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