В Ялте и Алуште после атаки дронов произошли пожары на электроподстанциях, - СМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля произошли пожары на нескольких электроподстанциях в Ялте и Алуште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер".

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По данным мониторинговой группы, в Ялте повреждена электроподстанция 110/10 кВ "Массандра", где зафиксирован пожар. Также после ночных взрывов загорелась электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан". Около 03:30 в городе пропало электроснабжение.

В Алуште очаги пожара обнаружили в районе электроподстанции 110/10 кВ "Лучистое", расположенной вблизи очистных сооружений за городом. Кроме того, повреждения получила электроподстанция ПС 110 кВ "Алушта" на улице Октябрьской.

Официального подтверждения информации о последствиях атаки со стороны оккупационных властей на момент публикации не было.

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