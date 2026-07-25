Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами дронов 50-й бригады БпС РФ
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен экипажами истребителей с применением высокоточных авиабомб GBU-39.
По данным разведки, в результате удара был уничтожен пункт управления 50-й бригады беспилотных систем ВС РФ.
Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль