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Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами дронов 50-й бригады БпС РФ

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен экипажами истребителей с применением высокоточных авиабомб GBU-39.

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По данным разведки, в результате удара был уничтожен пункт управления 50-й бригады беспилотных систем ВС РФ.

Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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