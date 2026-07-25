Пограничники подразделения PRIME уничтожили 2 российских БПЛА "Гарпия-А1" с помощью дронов-перехватчиков STING
Операторы дронов экипажей подразделения PRIME 5-го пограничного отряда перехватили и уничтожили 2 российских дрона-камикадзе "Гарпия-А1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения воздушных целей во время атаки противника на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники применили дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие шершни".
В результате точных перехватов оба российских беспилотника были уничтожены в воздухе еще до достижения своих целей.
Видео опубликовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.
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