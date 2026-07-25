РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9549 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
385 0

Пограничники подразделения PRIME уничтожили 2 российских БПЛА "Гарпия-А1" с помощью дронов-перехватчиков STING

Операторы дронов экипажей подразделения PRIME 5-го пограничного отряда перехватили и уничтожили 2 российских дрона-камикадзе "Гарпия-А1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения воздушных целей во время атаки противника на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники применили дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие шершни".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате точных перехватов оба российских беспилотника были уничтожены в воздухе еще до достижения своих целей.

Видео опубликовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

Смотрите также: Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами дронов 50-й бригады ВВС РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари "Феникса" разгромили танк, САУ "Акация" и РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23790) пограничники (1792) уничтожение (10384) ВСУ (8167) дроны (7742) Дикие шершни (276) перехватчик (131)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 