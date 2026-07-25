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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Удари по логістиці РФ
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Росіяни зафільмували удар українського БпЛА по складу Wildberries у Ленінградській області. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Ленінградської області зафільмував момент удару українського безпілотника по логістичному складу Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як БпЛА пролітає над складським комплексом, після чого падає на ціль і вибухає.

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Також на відео видно, що місцеві жителі не залишають небезпечну зону, а продовжують спостерігати за атакою та знімати її на мобільні телефони.

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Топ коментарі
+8
бажаємо більше таких фільмів..
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25.07.2026 14:48 Відповісти
+6
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25.07.2026 15:03 Відповісти
+5
Безплатне видовище. Москалі *******, щоб надурняк.
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25.07.2026 14:56 Відповісти

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