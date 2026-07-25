Росіяни зафільмували удар українського БпЛА по складу Wildberries у Ленінградській області. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Ленінградської області зафільмував момент удару українського безпілотника по логістичному складу Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як БпЛА пролітає над складським комплексом, після чого падає на ціль і вибухає.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також на відео видно, що місцеві жителі не залишають небезпечну зону, а продовжують спостерігати за атакою та знімати її на мобільні телефони.

Дивіться також: Уражено Тюменський НПЗ, підприємство в Кірові, судна та військовий корабель у Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин зафільмував нічну атаку БпЛА на склад Wildberries у Краснодарі: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВIДЕО