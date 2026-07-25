Росіяни зафільмували удар українського БпЛА по складу Wildberries у Ленінградській області. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Ленінградської області зафільмував момент удару українського безпілотника по логістичному складу Wildberries.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як БпЛА пролітає над складським комплексом, після чого падає на ціль і вибухає.
Також на відео видно, що місцеві жителі не залишають небезпечну зону, а продовжують спостерігати за атакою та знімати її на мобільні телефони.
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+8 Bad Robot
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+6 Eco Earth
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+5 drowsy_cat
показати весь коментар25.07.2026 14:56 Відповісти Посилання
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