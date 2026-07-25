Россияне сняли удар украинского БПЛА по складу Wildberries в Ленинградской области
В сети появилась видеозапись, на которой житель Ленинградской области запечатлел момент удара украинского беспилотника по логистическому складу Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как БПЛА пролетает над складским комплексом, после чего падает на цель и взрывается.
Также на видео видно, что местные жители не покидают опасную зону, а продолжают наблюдать за атакой и снимать ее на мобильные телефоны.
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