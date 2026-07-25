РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13923 посетителя онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Удары по логистике РФ
4 327 12

Россияне сняли удар украинского БПЛА по складу Wildberries в Ленинградской области

В сети появилась видеозапись, на которой житель Ленинградской области запечатлел момент удара украинского беспилотника по логистическому складу Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как БПЛА пролетает над складским комплексом, после чего падает на цель и взрывается.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также на видео видно, что местные жители не покидают опасную зону, а продолжают наблюдать за атакой и снимать ее на мобильные телефоны.

Смотрите также: Поражены Тюменский НПЗ, предприятие в Кирове, суда и военный корабль в Черном море, - Зеленский. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снял ночную атаку БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (10384) атака (1826) логистика (158) дроны (7742)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
25.07.2026 15:03 Ответить
+9
бажаємо більше таких фільмів..
показать весь комментарий
25.07.2026 14:48 Ответить
+6
Безплатне видовище. Москалі *******, щоб надурняк.
показать весь комментарий
25.07.2026 14:56 Ответить

Загрузка...

 
 