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Пострадали Тюменский НПЗ, предприятие в Кирове, суда и военный корабль в Черном море, - Зеленский

Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Сегодня ночью бойцы наших Сил обороны поразили в различных регионах России цели, способствующие ведению этой войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что было поражено?

По его словам, это снова предприятие в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, с помощью которых Россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины - около 1200 километров.

Также, как отмечается, поражены НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

"У нас есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль. Спасибо за эти результаты! Слава Украине!", - подчеркивает Зеленский.

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Что предшествовало?

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Автор: 

НПЗ (614) Удары по РФ (1102) Тюиень (3) Екатеринбург РФ (1) Кировская область (4)
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Топ комментарии
+4
кругом піаніст поспіває
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25.07.2026 13:18 Ответить
+3
ну хоч одну добу не може не піаритися цей актор, так хочется бути у центрі уваги ...
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25.07.2026 13:19 Ответить
+3
Все його заслуга . Полігон забув додати .
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25.07.2026 13:20 Ответить

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