Пострадали Тюменский НПЗ, предприятие в Кирове, суда и военный корабль в Черном море, - Зеленский
Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Сегодня ночью бойцы наших Сил обороны поразили в различных регионах России цели, способствующие ведению этой войны.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что было поражено?
По его словам, это снова предприятие в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, с помощью которых Россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины - около 1200 километров.
Также, как отмечается, поражены НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.
"У нас есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль. Спасибо за эти результаты! Слава Украине!", - подчеркивает Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА.
- Кроме того, после атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске.
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