Пострадали Тюменский НПЗ, предприятие в Кирове, суда и военный корабль в Черном море, - Зеленский

Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Сегодня ночью бойцы наших Сил обороны поразили в различных регионах России цели, способствующие ведению этой войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что было поражено?

По его словам, это снова предприятие в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, с помощью которых Россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины - около 1200 километров.

Также, как отмечается, поражены НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

"У нас есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль. Спасибо за эти результаты! Слава Украине!", - подчеркивает Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БПЛА, вероятно, атаковали крупнейший склад Wildberries на Урале. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА.

Кроме того, после атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске.

Читайте также: Россия смогла восстановить менее половины поврежденных украинскими дронами НПЗ