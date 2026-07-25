На Тюменском НПЗ возник пожар после атаки БПЛА. ФОТО
Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул после атаки беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Что говорят местные власти?
По его словам, в результате атаки вражеский беспилотник упал на территории предприятия, что привело к возгоранию.
"В результате атаки БПЛА беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию под личным контролем", - заявил Моор.
Подробности от очевидцев
Как сообщают подписчики ASTRA из Тюмени, в городе были слышны как минимум два взрыва и работа средств противовоздушной обороны. Также очевидцы зафиксировали дым над территорией Тюменского НПЗ. Еще одним источником дыма является факельная установка предприятия, которая используется для контролируемого сжигания горючих газов.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ), являющийся филиалом московской компании "РИ-ИНВЕСТ", входит в число крупнейших независимых НПЗ России. Предприятие расположено в промышленной зоне Тюмени вблизи микрорайона Антипино. Его производственная мощность составляет около 8 млн тонн нефти в год, а глубина переработки достигает 98%.
Основная продукция завода — дизельное топливо стандарта Евро-5, стабильный газовый бензин, нефтяной кокс, битум и мазут.
До 2021 года предприятие носило название АО "Антипинский НПЗ". После процедуры банкротства завод был приобретен на аукционе ООО "РИ-ИНВЕСТ", подконтрольным бизнесмену Анатолию Яблонскому, после чего его переименовали в Тюменский НПЗ.
Что этому предшествовало?
Как сообщалось, 20 июня в Тюменской области РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский").
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