На Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА. ФОТО

Пожежа на території Тюменського нафтопереробного заводу спалахнула після атаки безпілотника.

Про це повідомив губернатор Тюменської області Олександр Моор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що каже місцева влада?

За його словами, внаслідок атаки ворожий безпілотник впав на території підприємства, що спричинило займання.

"У результаті атаки БпЛА безпілотник упав на території Тюменського НПЗ. Сталося загоряння. На місці працюють фахівці екстрених служб. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - заявив Моор.







Деталі від очевидців

Як повідомляють підписники ASTRA з Тюмені, у місті було чути щонайменше два вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони. Також очевидці зафіксували дим над територією Тюменського НПЗ. Ще одним джерелом диму є факельна установка підприємства, яка використовується для контрольованого спалювання горючих газів.

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Тюменський нафтопереробний завод (ТНПЗ), що є філією московської компанії "РІ-ІНВЕСТ", входить до числа найбільших незалежних НПЗ Росії. Підприємство розташоване у промисловій зоні Тюмені поблизу мікрорайону Антипіно. Його виробнича потужність становить близько 8 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає 98%.

Основна продукція заводу - дизельне паливо стандарту Євро-5, стабільний газовий бензин, нафтовий кокс, бітум і мазут.

До 2021 року підприємство мало назву АТ "Антипінський НПЗ". Після процедури банкрутства завод придбало на аукціоні ТОВ "РІ-ІНВЕСТ", підконтрольне бізнесмену Анатолію Яблонському, після чого його було перейменовано на Тюменський НПЗ.

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Що передувало?

Як повідомлялося, 20 червня у Тюменській області РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу ("Антипінський").