Удари по Wildberries "розбудять Росію", - The Telegraph

Україна розширила тактику далекобійних атак углиб РФ, переорієнтувавши удари з нафтової інфраструктури на логістичні комплекси найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

Про це повідомляє The Telegraph, пише Цензор.НЕТ.

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Втрата 15% складів та мільярдні збитки

За останні дні українські БпЛА уразили щонайменше сім об'єктів Wildberries та інших операторів у Краснодарі, Невинномиську, під Москвою, Санкт-Петербургом, Тверю та в окупованому Сімферополі. Це призвело до втрати близько 15% усіх складських площ компанії.

За оцінками Data Insight, лише на двох об'єктах згоріло продукції на 1,92–3,01 мільярда доларів США. Відновлення комплексів коштуватиме росіянам ще до 460 мільйонів доларів.

Маркетплейси виключили зі своїх угод пункт про компенсацію збитків від ударів БпЛА, що вже ставить тисячі російських продавців на межу банкрутства.

Чому саме Wildberries?

Президент Володимир Зеленський наголосив, що термінали є законними цілями, адже задіяні у постачанні армії РФ. На платформі вільно продають бронежилети, засоби зв'язку та компоненти для виготовлення зброї.

Керівник Сил безпілотних систем Роберт Бровді пояснив, що мета атак - знищити "ілюзію комфортного, ситого мирного життя" російського населення.

Як пише The Telegraph, наразі не схоже, щоб ці удари змусили Володимира Путіна стати поступливішим. Однак знищення інфраструктури, що впливає на повсякденне життя росіян, може позбавити населення байдужості до війни.

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