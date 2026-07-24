Російське телебачення ігнорує удари по складах Wildberries, - аналіз ЗМІ

Російський пропагандистський Перший канал повністю проігнорував масштабні українські удари по складах Wildberries у кількох регіонах РФ у п’ятницю, 24 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз ранкового випуску новин на російському телебаченні, пише Telegram-канал Astra.

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Подробиці

Один з провідних державних телеканалів РФ жодного разу не згадав у своєму випуску новин про атаки та пожежі у центрах Wildberries у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Твері та Сімферополі.

Дрони атакували склади Wildberries

Вночі 24 липня Сили оборони України уразили кілька складів російської логістичної компанії Wildberries.

Масштабні пожежі виникли на об'єктах у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Твері та анексованому Сімферополі.

Керівниця російського маркетплейса Тетяна Кім підтвердила удари.

Міноборони РФ звітувало про перехоплення понад 570 БПЛА над 15 регіонами країни-агресора.

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