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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Російське телебачення ігнорує удари по складах Wildberries, - аналіз ЗМІ

Російське телебачення ігнорує удари по складах Wildberries

Російський пропагандистський Перший канал повністю проігнорував масштабні українські удари по складах Wildberries у кількох регіонах РФ у п’ятницю, 24 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз ранкового випуску новин на російському телебаченні, пише Telegram-канал Astra.

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Подробиці

Один з провідних державних телеканалів РФ жодного разу не згадав у своєму випуску новин про атаки та пожежі у центрах Wildberries у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Твері та Сімферополі.

Дрони атакували склади Wildberries

Вночі 24 липня Сили оборони України уразили кілька складів російської логістичної компанії Wildberries.

Масштабні пожежі виникли на об'єктах у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Твері та анексованому Сімферополі.

Керівниця російського маркетплейса Тетяна Кім підтвердила удари.

Міноборони РФ звітувало про перехоплення понад 570 БПЛА над 15 регіонами країни-агресора.

Читайте: Удари по складах Wildberries змінили ставлення росіян до війни, - The Economist

Автор: 

росія (70966) Україна (7661) атака (1885) телебачення (1166) склад (216)
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Топ коментарі
+4
війна - шлях обману (с)
старе як світ
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24.07.2026 12:17 Відповісти
+3
В ТГ з'явилося гарне відео палаючих у расчлєнінбургє складів, зняте з літака
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24.07.2026 12:02 Відповісти
+3
ти розумієш що вони були вне політікі, що їм було байдуже що там коїться в Україні .. казали що в них нема війні
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24.07.2026 12:04 Відповісти

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