Дрони атакували склади Wildberries: пожежі у Ленінградській та Тверській областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після атаки безпілотників у Ленінградській області тимчасово призупинили роботу двох логістичних комплексів Wildberries. У Твері також сталася пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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У Ленінградській області вранці 24 липня після атаки безпілотників тимчасово призупинили роботу двох логістичних комплексів компанії Wildberries.

За інформацією Wildberries, тимчасово не працюють логістичні комплекси у Шушарах та Уткіній Заводі.

Водночас OSINT-проєкт ASTRA повідомив, що внаслідок атаки та пожежі постраждав склад компанії у селі Новосаратовка Всеволожського району Ленінградської області, розташований у промисловій зоні "Уткіна Заводь".

За даними аналітиків, саме цей логістичний центр часто називають складом Wildberries у Санкт-Петербурзі, оскільки він розташований безпосередньо біля адміністративного кордону міста та обслуговує петербурзький регіон.

У регіоні заявили про збиття 50 безпілотників

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над територією регіону було нібито збито 50 безпілотників.

Через атаку аеропорт "Пулково" тимчасово припиняв прийом і відправлення літаків.

Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень логістичних комплексів або можливих постраждалих не оприлюднено.









Після нічної атаки безпілотників у Твері сталася пожежа

У російській Твері після нічної атаки безпілотників виникла пожежа, повідомляють очевидці

Наразі офіційної інформації про місце займання, масштаби пошкоджень або можливих постраждалих немає. ймовірно було також атаковано склад Wildberries.

Російська влада також поки не коментувала причини пожежі та її наслідки.

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