Дрони атакували Ульяновську область РФ: здійнялася масштабна пожежа. ВIДЕО

У ніч на 23 липня безпілотники атакували Ульяновську область Росії. Дрони могли уразити базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл" у робітничому селищі Новоспаське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Водночас офіційного підтвердження щодо того, який саме об'єкт зазнав атаки, на момент публікації не було.

Після удару спалахнула масштабна пожежа

У мережі оприлюднили відео та фотографії, на яких видно сильну пожежу та густий чорний дим, що здіймається над місцем ймовірного влучання.

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Масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.

Перед атакою оголосили повітряну тривогу

Близько 03:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

На тлі атаки в аеропорту Ульяновська "Росавіація" запровадила план "Ковер", який передбачає тимчасові обмеження на польоти.

Місцева влада офіційно не коментувала інформацію про атаку та її наслідки.

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Що відомо про об'єкт?

ТОВ "НС-Ойл" (ООО "НС-Ойл") — це приватне російське підприємство нафтопереробної галузі, розташоване в селищі Новоспаське Ульяновської області РФ. Основний вид діяльності — виробництво рідкого палива (бензинових, дизельних та інших нафтових фракцій), а також зберігання і відвантаження нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу (LPG).

База скрапленого газу є частиною виробничого комплексу "НС-Ойл". Вона використовується для:

зберігання LPG (пропан-бутану);

накопичення паливних продуктів;

відвантаження автомобільним транспортом споживачам.

Такі об'єкти належать до паливно-енергетичної інфраструктури й мають важливе значення для забезпечення регіону паливом.