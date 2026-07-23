Дрони атакували Ульяновську область РФ: здійнялася масштабна пожежа. ВIДЕО
У ніч на 23 липня безпілотники атакували Ульяновську область Росії. Дрони могли уразити базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл" у робітничому селищі Новоспаське.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Водночас офіційного підтвердження щодо того, який саме об'єкт зазнав атаки, на момент публікації не було.
Після удару спалахнула масштабна пожежа
У мережі оприлюднили відео та фотографії, на яких видно сильну пожежу та густий чорний дим, що здіймається над місцем ймовірного влучання.
Масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.
Перед атакою оголосили повітряну тривогу
Близько 03:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
На тлі атаки в аеропорту Ульяновська "Росавіація" запровадила план "Ковер", який передбачає тимчасові обмеження на польоти.
Місцева влада офіційно не коментувала інформацію про атаку та її наслідки.
Що відомо про об'єкт?
ТОВ "НС-Ойл" (ООО "НС-Ойл") — це приватне російське підприємство нафтопереробної галузі, розташоване в селищі Новоспаське Ульяновської області РФ. Основний вид діяльності — виробництво рідкого палива (бензинових, дизельних та інших нафтових фракцій), а також зберігання і відвантаження нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу (LPG).
База скрапленого газу є частиною виробничого комплексу "НС-Ойл". Вона використовується для:
- зберігання LPG (пропан-бутану);
- накопичення паливних продуктів;
- відвантаження автомобільним транспортом споживачам.
Такі об'єкти належать до паливно-енергетичної інфраструктури й мають важливе значення для забезпечення регіону паливом.
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