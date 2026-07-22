Росіянин зафільмував нічну атаку БпЛА на склад Wildberries у Краснодарі: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Краснодара фільмує нічну атаку на склад Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стверджує, що у напрямку складського комплексу летять ракети, після чого на об'єкті лунають вибухи.

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На відео чути, як автор запису емоційно коментує атаку та спостерігає за вибухами в районі складу.

"Все, начали бомбить беспилотники. Летит, слышите? Это летят ракеты", - говорить росіянин на відео.

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