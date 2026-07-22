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Росіянин зафільмував нічну атаку БпЛА на склад Wildberries у Краснодарі: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Краснодара фільмує нічну атаку на склад Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стверджує, що у напрямку складського комплексу летять ракети, після чого на об'єкті лунають вибухи.

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На відео чути, як автор запису емоційно коментує атаку та спостерігає за вибухами в районі складу.

"Все, начали бомбить беспилотники. Летит, слышите? Это летят ракеты", - говорить росіянин на відео.

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Автор: 

атака (1869) ЗСУ (9040) логістика (205) дрони (8756) Сили безпілотних систем (594) Краснодарський край РФ (103)
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Топ коментарі
+11
Точно, звук ракети.
Дякуємо за репортаж - будеш нашим кореспондентом)
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22.07.2026 22:36 Відповісти
+6
«Говорю собі: товарищ москаль,
на Україну жартів не скаль....
Чуєш, сурми заграли,
Час розплати настав…»
/В. Маяковський, "Борг Україні"/
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22.07.2026 22:39 Відповісти
+6
Это не беспилотники и не ракеты, это летят гойда и движуха...
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22.07.2026 22:42 Відповісти

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