Дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 22 липня 2026 року, дрони масовано атакували Краснодарський край РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Зокрема, як стверджується, внаслідок атаки спалахнув логістичний комплекс Wildberries. Вночі компанія Wildberries повідомила про евакуацію свого логістичного центру в Краснодарі.

У передмісті Краснодара внаслідок української атаки спалахнула масштабна пожежа. Очевидці публікують кадри з місця події, на яких видно кілька осередків займання. За словами очевидця, він чув від 20 до 30 вибухів. При цьому сирену повітряної тривоги, як стверджує він, увімкнули вже після вибухів.













За даними OSINT-аналізу ASTRA, у Краснодарі після української атаки загорівся логістичний центр Wildberries.

У ніч на 22 липня очевидці публікували кадри наслідків нічної атаки в передмісті Краснодара. Проаналізувавши оприлюднені відео, OSINT-аналітик ASTRA дійшов висновку, що масштабна пожежа виникла на території складу Wildberries, розташованого на вулиці Тихорецькій у північно-східній частині Краснодара.

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Інші ураження

Як повідомляє місцева влада, внаслідок атаки 16 безпілотників також сталося займання на території нафтобази в Армавірі. Площа пожежі становить близько 80 квадратних метрів.

Очевидці публікують кадри масштабної пожежі на нежитловому об'єкті в Невинномиську Ставропольського краю. Що саме там горить, наразі не повідомляється.

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