Росіяни показали, що залишилося від найбільшого складу Wildberries після атаки українських дронів. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких росіяни показують наслідки атаки українських безпілотників на найбільший розподільчий центр Wildberries у Московській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару БпЛА складський комплекс компанії, розташований у селі Коледіно, охопила масштабна пожежа.
На відео видно залишки складського комплексу, зруйновані конструкції та приміщення після пожежі, що виникла внаслідок удару.
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С южных гор до северных морей."