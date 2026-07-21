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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни показали, що залишилося від найбільшого складу Wildberries після атаки українських дронів. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких росіяни показують наслідки атаки українських безпілотників на найбільший розподільчий центр Wildberries у Московській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару БпЛА складський комплекс компанії, розташований у селі Коледіно, охопила масштабна пожежа.

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На відео видно залишки складського комплексу, зруйновані конструкції та приміщення після пожежі, що виникла внаслідок удару.

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москва (1402) атака (1858) ЗСУ (9027) дрони (8743) Сили безпілотних систем (592)
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Топ коментарі
+16
Таке потрібно від кордону хочаб до Рязані!
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21.07.2026 21:29 Відповісти
+12
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21.07.2026 21:30 Відповісти
+11
А краще:
"От москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей."
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21.07.2026 21:40 Відповісти

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