Масована атака дронів на Підмосков’я: уражено один із найбільших складів Wildberries. ВIДЕО

У ніч на 20 липня безпілотники атакували Москву та Московську область. Російська влада заявила про роботу ППО та тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів, тоді як у мережі з'явилися численні повідомлення про вибухи й пожежі в Підмосков'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та OSINT телеграм-канали.

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ППО працювала над кількома регіонами РФ

За повідомленнями російської влади, повітряна тривога вночі охопила низку областей європейської частини Росії, зокрема Московську, Тверську, Ярославську, Володимирську, Іванівську, Калузьку, Тамбовську, Липецьку, Воронезьку, а також Бєлгородську й Курську області.

Мер Москви Сергій Собянін кілька разів заявляв про нібито збиття безпілотників, які прямували до столиці РФ. За його словами, сили ППО спочатку знищили 27 дронів, а згодом ще 11. Пізніше російські джерела повідомили про нібито 79 збитих безпілотників на підльотах до Москви, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом Собянін повідомив, що нібито понад 400 безпілотників летіли в напрямку Московської області з 20:30 до 5:00

На тлі атаки "Росавіація" тимчасово обмежила роботу московських аеропортів.

Уражено логістичний комплекс Wildberries

Попри офіційні заяви про успішне відбиття атаки, у соціальних мережах з'явилися кадри пожежі на території логістичного комплексу Wildberries у селі Коледіно Московської області.

За даними російських Telegram-каналів, безпілотник влучив в один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії. Через цей логістичний хаб проходить значна частина операцій найбільшого російського маркетплейса.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або можливі наслідки для роботи комплексу російська влада наразі не оприлюднила.

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