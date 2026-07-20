Массированная атака дронов на Подмосковье: поражен один из крупнейших складов Wildberries. ВИДЕО

В ночь на 20 июля беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о задействовании ПВО и временных ограничениях в работе столичных аэропортов, в то время как в сети появились многочисленные сообщения о взрывах и пожарах в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и OSINT-каналы в Telegram.

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ПВО работала над несколькими регионами РФ

По сообщениям российских властей, воздушная тревога ночью охватила ряд областей европейской части России, в частности Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую, а также Белгородскую и Курскую области.

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз заявлял о якобы сбитых беспилотниках, направлявшихся в столицу РФ. По его словам, силы ПВО сначала уничтожили 27 дронов, а затем еще 11. Позже российские источники сообщили о якобы 79 сбитых беспилотниках на подлетах к Москве, однако независимого подтверждения этой информации нет.

Впоследствии Собянин сообщил, что якобы более 400 беспилотников летели в направлении Московской области с 20:30 до 5:00

На фоне атаки "Росавиация" временно ограничила работу московских аэропортов.

Пострадал логистический комплекс Wildberries

Несмотря на официальные заявления об успешном отражении атаки, в социальных сетях появились кадры пожара на территории логистического комплекса Wildberries в селе Коледино Московской области.

По данным российских Telegram-каналов, беспилотник попал в один из крупнейших и старейших распределительных центров компании. Через этот логистический хаб проходит значительная часть операций крупнейшего российского маркетплейса.

Официальной информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы комплекса российские власти пока не обнародовали.

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