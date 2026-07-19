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Пропагандист и Z-блогер РФ Подоляка назвал удары по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВИДЕО

После ударов по логистическим центрам Wildberries российский пропагандист Юрий Подоляка заявил, что видит в этом "большой плюс" для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Подоляки, атаки на склады маркетплейса приведут к тому, что еще больше россиян будет втянуто в войну против Украины, поскольку они потеряют работу и пополнят ряды оккупационной армии.

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"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", — заявил пропагандист, комментируя последствия ударов по логистической инфраструктуре Wildberries.

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пропаганда (3805) атака (1768) логистика (154) дроны (7631) Силы беспилотных систем (580)
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Топ комментарии
+22
плюсів у вас скоро стане так дохєра, шо не будете знати куди їх складати.
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19.07.2026 11:32 Ответить
+11
Так може хай тоді піде підірве ще парочку?
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19.07.2026 11:35 Ответить
+11
ці плюси для населення ,ви лаптеногі, поставити на своїх кладовищах у вигляді хрестів ....
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19.07.2026 11:35 Ответить

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