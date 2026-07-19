Пропагандист и Z-блогер РФ Подоляка назвал удары по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВИДЕО
После ударов по логистическим центрам Wildberries российский пропагандист Юрий Подоляка заявил, что видит в этом "большой плюс" для России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Подоляки, атаки на склады маркетплейса приведут к тому, что еще больше россиян будет втянуто в войну против Украины, поскольку они потеряют работу и пополнят ряды оккупационной армии.
"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", — заявил пропагандист, комментируя последствия ударов по логистической инфраструктуре Wildberries.
Топ комментарии
+22 Urs
показать весь комментарий19.07.2026 11:32 Ответить Ссылка
+11 Sergis #587854
показать весь комментарий19.07.2026 11:35 Ответить Ссылка
+11 Luiza
показать весь комментарий19.07.2026 11:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль