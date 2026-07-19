Пропагандист и Z-блогер РФ Подоляка назвал удары по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВИДЕО

После ударов по логистическим центрам Wildberries российский пропагандист Юрий Подоляка заявил, что видит в этом "большой плюс" для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Подоляки, атаки на склады маркетплейса приведут к тому, что еще больше россиян будет втянуто в войну против Украины, поскольку они потеряют работу и пополнят ряды оккупационной армии.

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"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", — заявил пропагандист, комментируя последствия ударов по логистической инфраструктуре Wildberries.

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