Пропагандист Арутюнов разгневался из-за беспомощности армии РФ: "Никаких нервов нет! Нас раз#бывают к х#ям, бл#дь, самолетиками!". ВИДЕО

Ведущий пропагандистского канала "Соловьев Live", российский нацист и автор популярного Telegram-канала "Разведос" Александр Арутюнов устроил истерику из-за реального положения дел на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант не сдержал эмоций и обрушился с ругательствами на раскрученное российское оружие "аналоговнет", признав беспомощность армии РФ перед ударами Сил обороны Украины.

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Пропагандист пожаловался на то, что российские военные вынуждены беспомощно наблюдать за собственным уничтожением, пока руководство РФ хвастается бумажными супертехнологиями. Особенно досталось "гиперзвуковым" ракетам "Циркон", боевую часть которых Арутюнов назвал смехотворной.

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Отдельно Арутюнов раскритиковал заоблачную стоимость ракет "Циркон" на фоне их полной неэффективности для уничтожения серьезных стратегических объектов, в частности мостов.

"Прошу прощения за нервы, но уже никаких нервов нет, бл#дь. У нас уже никаких нервов нет. Мы, бл#дь, просто сейчас смотрим, как нас разъ#бывают к х#ям, бл#дь, самолетиками, епту, бл#дь, самолетиками, бл#дь. А у нас арматы, посейдоны, бл#дь, что там еще, лошарики, ху#рики, бл#дь, цирконы", - яростно кричит нацист.

Внимание! Ненормативная лексика!

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