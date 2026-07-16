Пропагандист Арутюнов розгнівався через безпорадність армії РФ: "Никаких нервов нет! Нас разъ#бывают к х#ям, бл#дь, самолетиками!". ВIДЕО
Ведучий пропагандистського каналу "Соловьёв Live", російський нацист та автор популярного Telegram-каналу "Разведос" Олександр Арутюнов влаштував істерику через реальний стан справ на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант не стримав емоцій та обматюкав розпіарену російську зброю "аналоговнєт", визнавши безпорадність армії РФ перед ударами Сил оборони України.
Пропагандист поскаржився на те, що російські військові змушені безпорадно спостерігати за власним знищенням, поки керівництво РФ хвалиться паперовими супертехнологіями. Особливо дісталося "гіперзвуковим" ракетам "Циркон", бойову частину яких Арутюнов назвав сміховинною.
Окремо Арутюнов розкритикував захмарну вартість ракет "Циркон" на тлі їхньої повної неефективності для руйнування серйозних стратегічних об'єктів, зокрема мостів.
"Прошу прощения за нервы, но уже никаких нету нервов, бл#дь. Мы уже никаких нервов нету. Мы, бл#дь, просто сейчас смотрим, как нас разъ#бывают к х#ям, бл#дь, самолетиками, епту, бл#дь, самолетиками, бл#дь. А у нас арматы, посейдоны, бл#дь, что там еще, лошарики, ху#рики, бл#дь, цирконы", - лютує нацист.
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