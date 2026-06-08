Соловйов закликав знищити Одесу та одеситів "очистительным огнем": "Наших там нет! Они враги! Они власовцы!". ВIДЕО

Російська пропаганда остаточно відмовилася від багаторічного міфу про "братский народ" та "русский город Одеса", відкрито перейшовши до прямих закликів до масового знищення українських міст та їхнього цивільного населення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою людожерською заявою у прямому ефірі відзначився один із головних рупорів Кремля Володимир Соловйов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час своєї телепередачі пропагандист влаштував чергову істерику через неспроможність армії РФ захопити український південь та повне неприйняття одеситами "русского мира". У пориві гніву Соловйов офіційно "викреслив" Одесу зі списку нібито російських міст, звинувативши її мешканців у зраді та відсутності підтримки окупантів. При цьому кремлівський медійник продемонстрував дивну зміну термінології: замість звичного для росТБ тавра "бандерівці", він раптом нарік одеситів "власовцями" - на честь радянського генерала-зрадника Другої світової війни.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти тішаться візиту американця на економічний форум у Санкт-Петербурзі: "Впервые с 2018 года...". ВIДЕО

Розвиваючи думку, топпропагандист перейшов до прямих фашистських закликів, зажадавши знищити місто та його мешканців. За його словами, Одесу та її населення необхідно тотально знищувати за допомогою "очищувального вогню".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карнаухов пропонує "уронить" "Орешник" на Польщу і погрожує Румунії: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Баранець закликав до вбивства українських дітей: "Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе". ВIДЕО