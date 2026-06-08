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Новини Відео Пропаганда Соловйова
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Соловйов закликав знищити Одесу та одеситів "очистительным огнем": "Наших там нет! Они враги! Они власовцы!". ВIДЕО

Російська пропаганда остаточно відмовилася від багаторічного міфу про "братский народ" та "русский город Одеса", відкрито перейшовши до прямих закликів до масового знищення українських міст та їхнього цивільного населення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою людожерською заявою у прямому ефірі відзначився один із головних рупорів Кремля Володимир Соловйов.

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Під час своєї телепередачі пропагандист влаштував чергову істерику через неспроможність армії РФ захопити український південь та повне неприйняття одеситами "русского мира". У пориві гніву Соловйов офіційно "викреслив" Одесу зі списку нібито російських міст, звинувативши її мешканців у зраді та відсутності підтримки окупантів. При цьому кремлівський медійник продемонстрував дивну зміну термінології: замість звичного для росТБ тавра "бандерівці", він раптом нарік одеситів "власовцями" - на честь радянського генерала-зрадника Другої світової війни.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти тішаться візиту американця на економічний форум у Санкт-Петербурзі: "Впервые с 2018 года...". ВIДЕО

Розвиваючи думку, топпропагандист перейшов до прямих фашистських закликів, зажадавши знищити місто та його мешканців. За його словами, Одесу та її населення необхідно тотально знищувати за допомогою "очищувального вогню".

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Одеса (5853) Одеська область (4106) пропаганда (2925) Соловйов Володимир (151) Одеський район (647)
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Топ коментарі
+12
Власовцы? він реально дебіл...
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08.06.2026 16:40 Відповісти
+11
кричав соловйов, сидячі під прапором РОА...
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08.06.2026 16:46 Відповісти
+8
Нахер ви це лайно тягнете сюди?
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08.06.2026 16:40 Відповісти
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Але ж там стоїть пушкіндт! Ая-я-яй...
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08.06.2026 16:40 Відповісти
Нахер ви це лайно тягнете сюди?
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08.06.2026 16:40 Відповісти
для того, щоб ніхто не забував, що таке руське фашист. Це б лайно ще б Гаазі і в ООН крутити кожен день.
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08.06.2026 16:45 Відповісти
Та воно не кацап, воно шапіро ☝️
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08.06.2026 16:53 Відповісти
Ні.. воно вже не "Шапіро", а справжній кацап. Нормальні ізраільтяни його х..ми обкладають.
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08.06.2026 17:34 Відповісти
Власовцы? він реально дебіл...
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08.06.2026 16:40 Відповісти
Пропагандисти якісь *******
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08.06.2026 16:42 Відповісти
Може досить і цього п"дора настав час заткнути раз і назавжди
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08.06.2026 16:44 Відповісти
Краще москву і пітер, вони ж власовці. І ворогів побільше.
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08.06.2026 16:44 Відповісти
кричав соловйов, сидячі під прапором РОА...
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08.06.2026 16:46 Відповісти
"звинувативши її мешканців у зраді" - у зраді кого і чого? Одессити - громадяни України. Яким чином вони можуть зрадити РФ? Хіба вони колись присягали РФ? Хіба вони колись були громадянами РФ? Зрадники - це всілякі Сальдо, Пушиліни і тп непотріб, який зрадив Україну, а як негромадяни РФ можуть зрадити РФ?
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08.06.2026 16:46 Відповісти
Чому тільки пушилін і сальдо, а ті ''беркутівці'', яких віддав Голобородько Потужно- Великий? А цемах, який збивав пасажирський літак і Медведчук, яких Чотирижди ухилянт віддав пуйлу? А Андрюха Деркач, який підробляв плівки на Байдена і Порошенка і втік на росію, залишивши міндічам і цукерманами( бізнес- партнерам Зе бек- офіс в Києві? Навіть кожного місяця щирі українці возили йому ''двушку'' на москву. А як назвати того, хто з Буковелі якимось чином перемістився до Оману і там зустрічався з ворогами? Або того, що в травні зустрічався в офісі президента з гаманцем пуйла абрамовичем, який в списку світових санкцій?
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08.06.2026 17:32 Відповісти
Довго йому самокат підбирають .
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08.06.2026 16:47 Відповісти
лайно з голови кремлівської рубльової хвойди солов'йова просто вивалюється на тупорилого кацапського глядача..
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08.06.2026 16:48 Відповісти
Цей солов'їний послід повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності, та поданий до міжнародного розшуку. Щоб не він ні його послід вже зараз не могли виїхати за поребрик ху...лостану. А потім тільки до міжнародного суду
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08.06.2026 16:49 Відповісти
Дебіли вже не знають що вигадувати 🤣
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08.06.2026 16:50 Відповісти
Я чего то не понял, а какой питарас под власовским флагом живет?
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08.06.2026 16:50 Відповісти
Цей ідіот давно бачив прапор своєї країни? 😁
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08.06.2026 16:50 Відповісти
У них новий гітлер сидить у кремлі, а воно 💩 про власовців виригує 🤪
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08.06.2026 16:54 Відповісти
Такий треш, що вже нема слів, щоб прокоментувати...
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08.06.2026 16:54 Відповісти
Який же цей соловьов "сміливий та має гострого язика". Цікаво було подивитись на його гостроту, в форматі "Дім пропагандона", в загальній камері Лукьянівського СІЗО.
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08.06.2026 16:58 Відповісти
Цікаво почути реакцію проросійських одеситів, тут тоже Украіна вінавата?
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08.06.2026 17:02 Відповісти
Тут що цікаво - іпанута русня це хаває 🤔
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08.06.2026 17:03 Відповісти
Та застреліть вже цього скаженного собаку-воно може покусати-хоч там не слабих і не має
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08.06.2026 17:04 Відповісти
Діарея соловейка, чому ти так впевнений, що твоїх там немає? Може хтось зелених абрикосів поїв!
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08.06.2026 17:04 Відповісти
Існування цієї істоти говорить лише про одне-недопрацювання українських спецслужб. Або небажання. Або вперте нерозуміння що таке ефект пропаганди для слабких мізків кацапського біосміття..
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08.06.2026 17:12 Відповісти
Пропагандистів гітлєра, усих повісили!!! Шапіро, це теж чекає!!
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08.06.2026 17:14 Відповісти
На кого працюють ці вурдалаки? Це вже і не в інтересах росії - отаке нести і бити по сховищам ядерних відходів. Вони демонізують самі себе? Кому потрібна вічна війна? Здається, все набагато складніше, ніж ми думали.
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08.06.2026 17:15 Відповісти
Шапіро хоче до Кобздона.
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08.06.2026 17:19 Відповісти
А що ж вони тоді будуть "звільняти"? Пустелю?
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08.06.2026 17:19 Відповісти
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08.06.2026 17:24 Відповісти
Цей помьот вже давно собі на Гаагу заробив, левова частка вини за цю війну лежить на цих рашиських пропагандонах.
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08.06.2026 17:27 Відповісти
викидень країни, що живе під прапором РОА Власова, країни, яка перейняла всі методи/світосприйняття/ідеологію тих, кому служила РОА Власова, країни, що пішла шляхом гітлерівської Німеччини, за яку воювала РОА Власова, когось називає "власівцями"???
Обнесіть ту територію парканом та пофарбуйте в жовтий колір: притомних там катма...
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08.06.2026 17:28 Відповісти
Що ти за своє життя побудував,ти гарно тільки жопу лизати можеш своєму шизофреніки Ху...лу.Руській мір тільки розрушити щось вміє,а будувати...Собі нормальні в дворах туалети побудуйте,бо в гівно провалюються мешканці.Одеса була,є і буде українським містом.Слава Україні!
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08.06.2026 17:36 Відповісти
 
 