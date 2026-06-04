70 млрд рублів на пропаганду: РФ розширює військове виховання школярів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати на патріотичне виховання в Росії зросли в 20 разів: якщо в 2021 році російська влада витратила на ці цілі 3,4 мільярда рублів, то в 2026 виділили вже 70 мільярдів рублів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, такі підрахунки наводить російське незалежне видання "Новая газета".
Видання зазначає, що вивчило близько півтори тисячі контрактів, укладених у 2025 і 2026 роках.
Які проєкти фінансують?
За повідомленням, із 70 мільярдів рублів, виділених на фінансування федерального проєкту "Мы вместе" (у рамках нацпроєкту "Молодежь и дети") більше ніж третину отримає Інститут розвитку інтернету, близько 10 мільярдів рублів – "Движение первых", ще 7,4 млрд рублів спрямують на програми залучення до системи патріотичного виховання.
Із цих коштів фінансуються:
- воєнізовані фестивалі,
- купівля інвентарю для стрільбищ,
- організація дитячих військових таборів,
- створення серіалів і відеороликів,
- а також концерти виконавців "дуже різного рівня".
Зокрема, як пише "Новая газета", в Новосибірську центр "Витязь" на півтора мільйона рублів купив макети автомата Калашнікова; в Ленінградській області на трохи більше ніж два мільйони рублів придбали макети автомата, три лазерні тири, три міношукачі, 15 дронів і тренажер-манекен для навчання тактичній медицині; в Ішимі поставили макет бронепоїзда за 12 мільйонів рублів; у Липецькій області – надувну "катюшу" за мільйон рублів.
Зміни після початку війни проти України
Після початку російсько-української війни влада РФ приділяє особливу увагу військовій пропаганді серед дітей і підлітків.
Серед іншого, у школах по всій країні до курсу "Основи безпеки та захисту батьківщини" (раніше – ОБЖ, основи безпеки життєдіяльності) включили військову підготовку, а школярів відправляють на військові збори. Батькам, які виступають проти мілітаризації школи, загрожують та виписують штрафи.
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Цю брудну роботу залишають всяким "ЛОМам", щоб якщо що, доказатєльств, что ето россія, нєт.
нуууу, кияни, так точно.