70 млрд рублів на пропаганду: РФ розширює військове виховання школярів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати на патріотичне виховання в Росії зросли в 20 разів: якщо в 2021 році російська влада витратила на ці цілі 3,4 мільярда рублів, то в 2026 виділили вже 70 мільярдів рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, такі підрахунки наводить російське незалежне видання "Новая газета".

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Видання зазначає, що вивчило близько півтори тисячі контрактів, укладених у 2025 і 2026 роках.

Які проєкти фінансують?

За повідомленням, із 70 мільярдів рублів, виділених на фінансування федерального проєкту "Мы вместе" (у рамках нацпроєкту "Молодежь и дети") більше ніж третину отримає Інститут розвитку інтернету, близько 10 мільярдів рублів – "Движение первых", ще 7,4 млрд рублів спрямують на програми залучення до системи патріотичного виховання.

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Із цих коштів фінансуються:

воєнізовані фестивалі,

купівля інвентарю для стрільбищ,

організація дитячих військових таборів,

створення серіалів і відеороликів,

а також концерти виконавців "дуже різного рівня".

Зокрема, як пише "Новая газета", в Новосибірську центр "Витязь" на півтора мільйона рублів купив макети автомата Калашнікова; в Ленінградській області на трохи більше ніж два мільйони рублів придбали макети автомата, три лазерні тири, три міношукачі, 15 дронів і тренажер-манекен для навчання тактичній медицині; в Ішимі поставили макет бронепоїзда за 12 мільйонів рублів; у Липецькій області – надувну "катюшу" за мільйон рублів.

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Зміни після початку війни проти України

Після початку російсько-української війни влада РФ приділяє особливу увагу військовій пропаганді серед дітей і підлітків.

Серед іншого, у школах по всій країні до курсу "Основи безпеки та захисту батьківщини" (раніше – ОБЖ, основи безпеки життєдіяльності) включили військову підготовку, а школярів відправляють на військові збори. Батькам, які виступають проти мілітаризації школи, загрожують та виписують штрафи.

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