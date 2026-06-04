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Новини Пропаганда РФ Мілітаризація дітей на ТОТ
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70 млрд рублів на пропаганду: РФ розширює військове виховання школярів

У Росії в 20 разів зросли витрати на мілітаризацію дітей

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати на патріотичне виховання в Росії зросли в 20 разів: якщо в 2021 році російська влада витратила на ці цілі 3,4 мільярда рублів, то в 2026 виділили вже 70 мільярдів рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, такі підрахунки наводить російське незалежне видання "Новая газета".

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Видання зазначає, що вивчило близько півтори тисячі контрактів, укладених у 2025 і 2026 роках.

Які проєкти фінансують?

За повідомленням, із 70 мільярдів рублів, виділених на фінансування федерального проєкту "Мы вместе" (у рамках нацпроєкту "Молодежь и дети") більше ніж третину отримає Інститут розвитку інтернету, близько 10 мільярдів рублів – "Движение первых", ще 7,4 млрд рублів спрямують на програми залучення до системи патріотичного виховання.

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Із цих коштів фінансуються:

  • воєнізовані фестивалі,
  • купівля інвентарю для стрільбищ,
  • організація дитячих військових таборів,
  • створення серіалів і відеороликів,
  • а також концерти виконавців "дуже різного рівня".

Зокрема, як пише "Новая газета", в Новосибірську центр "Витязь" на півтора мільйона рублів купив макети автомата Калашнікова; в Ленінградській області на трохи більше ніж два мільйони рублів придбали макети автомата, три лазерні тири, три міношукачі, 15 дронів і тренажер-манекен для навчання тактичній медицині; в Ішимі поставили макет бронепоїзда за 12 мільйонів рублів; у Липецькій області – надувну "катюшу" за мільйон рублів.

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Зміни після початку війни проти України

Після початку російсько-української війни влада РФ приділяє особливу увагу військовій пропаганді серед дітей і підлітків.

Серед іншого, у школах по всій країні до курсу "Основи безпеки та захисту батьківщини" (раніше – ОБЖ, основи безпеки життєдіяльності) включили військову підготовку, а школярів відправляють на військові збори. Батькам, які виступають проти мілітаризації школи, загрожують та виписують штрафи.

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діти (5575) пропаганда (2922) росія (70300)
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Смерть за фюрера - це дещо інше.
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04.06.2026 15:24 Відповісти
Вони не настільки тупі, щоб пропагувати це відкрито з офіційних прасок.
Цю брудну роботу залишають всяким "ЛОМам", щоб якщо що, доказатєльств, что ето россія, нєт.
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04.06.2026 15:30 Відповісти
переважна більшість українських дітей, чудово усвідомлюють, хто таке *****, і що таке дрон з балістикою.
нуууу, кияни, так точно.
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04.06.2026 15:28 Відповісти
Телемарафон свій відкриють
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04.06.2026 15:30 Відповісти
У них той "Телемарафон" працює з самого розвалу СРСР... Їхав з Росії, у 1992-му - так вже тоді там звучало з телеекранів: "Хахлы - ПРЕДАТЕЛИ!"
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04.06.2026 15:37 Відповісти
Коли відпочивав у АРК , наприклад у санаторії "Черномор"є" - Ялта, то українських каналів було 2-3, зато кацапських півтора десятка. Пропаганда вже херачила по повній. Кацапи забули №Севастопольський вальс 1994 року та прих..їли. Інформація поступала постійно, але все в "конторі" тупо тушилось, причому по нагляку, доходило до того що ОРС просто вилучались та нищились як вАРК так і у Києві...
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04.06.2026 15:47 Відповісти
 
 