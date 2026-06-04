70 млрд рублей на пропаганду: РФ расширяет военное воспитание школьников
С начала полномасштабного вторжения в Украину расходы на патриотическое воспитание в России выросли в 20 раз: если в 2021 году российские власти потратили на эти цели 3,4 миллиарда рублей, то в 2026 году выделили уже 70 миллиардов рублей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такие подсчеты приводит российское независимое издание "Новая газета".
Издание отмечает, что изучило около полутора тысяч контрактов, заключенных в 2025 и 2026 годах.
Какие проекты финансируются?
Согласно сообщению, из 70 миллиардов рублей, выделенных на финансирование федерального проекта "Мы вместе" (в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"), более трети получит Институт развития интернета, около 10 миллиардов рублей – "Движение первых", еще 7,4 млрд рублей направят на программы привлечения к системе патриотического воспитания.
Из этих средств финансируются:
- военизированные фестивали,
- покупка инвентаря для стрельбищ,
- организация детских военных лагерей,
- создание сериалов и видеороликов,
- а также концерты исполнителей "очень разного уровня".
В частности, как пишет "Новая газета", в Новосибирске центр "Витязь" за полтора миллиона рублей купил макеты автомата Калашникова; в Ленинградской области на чуть более двух миллионов рублей приобрели макеты автомата, три лазерных тира, три миноискателя, 15 дронов и тренажер-манекен для обучения тактической медицине; в Ишиме поставили макет бронепоезда за 12 миллионов рублей; в Липецкой области – надувную "катюшу" за миллион рублей.
Изменения после начала войны против Украины
После начала российско-украинской войны власти РФ уделяют особое внимание военной пропаганде среди детей и подростков.
Среди прочего, в школах по всей стране в курс "Основы безопасности и защиты родины" (ранее – ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности) включили военную подготовку, а школьников отправляют на военные сборы. Родителям, выступающим против милитаризации школы, угрожают и выписывают штрафы.
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Цю брудну роботу залишають всяким "ЛОМам", щоб якщо що, доказатєльств, что ето россія, нєт.
нуууу, кияни, так точно.