70 млрд рублей на пропаганду: РФ расширяет военное воспитание школьников

С начала полномасштабного вторжения в Украину расходы на патриотическое воспитание в России выросли в 20 раз: если в 2021 году российские власти потратили на эти цели 3,4 миллиарда рублей, то в 2026 году выделили уже 70 миллиардов рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такие подсчеты приводит российское независимое издание "Новая газета".

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Издание отмечает, что изучило около полутора тысяч контрактов, заключенных в 2025 и 2026 годах.

Какие проекты финансируются?

Согласно сообщению, из 70 миллиардов рублей, выделенных на финансирование федерального проекта "Мы вместе" (в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"), более трети получит Институт развития интернета, около 10 миллиардов рублей – "Движение первых", еще 7,4 млрд рублей направят на программы привлечения к системе патриотического воспитания.

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Из этих средств финансируются:

военизированные фестивали,

покупка инвентаря для стрельбищ,

организация детских военных лагерей,

создание сериалов и видеороликов,

а также концерты исполнителей "очень разного уровня".

В частности, как пишет "Новая газета", в Новосибирске центр "Витязь" за полтора миллиона рублей купил макеты автомата Калашникова; в Ленинградской области на чуть более двух миллионов рублей приобрели макеты автомата, три лазерных тира, три миноискателя, 15 дронов и тренажер-манекен для обучения тактической медицине; в Ишиме поставили макет бронепоезда за 12 миллионов рублей; в Липецкой области – надувную "катюшу" за миллион рублей.

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Изменения после начала войны против Украины

После начала российско-украинской войны власти РФ уделяют особое внимание военной пропаганде среди детей и подростков.

Среди прочего, в школах по всей стране в курс "Основы безопасности и защиты родины" (ранее – ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности) включили военную подготовку, а школьников отправляют на военные сборы. Родителям, выступающим против милитаризации школы, угрожают и выписывают штрафы.

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