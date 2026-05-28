На оккупированных территориях школьников вербуют в дронные войска РФ

На временно оккупированных территориях Украины российские спецслужбы и Минобороны РФ собирают данные о школьниках, которые занимались в военных кружках и учились управлять беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, директора школ передают оккупационным структурам списки подростков, посещавших уроки так называемой "обороны отечества", военные кружки или курсы по управлению дронами.

Подростков начали вызывать на "собеседования"

В Центре национального сопротивления сообщили, что во время последних звонков в школах с выпускниками уже проводили индивидуальные "собеседования". По информации источников ЦНС, это происходило прямо во время торжеств или после них.

Подросткам обещали бесплатное обучение в России, "карьеру оператора БПЛА" и льготы для поступления в военные структуры РФ. В ЦНС заявили, что таким образом россияне пытаются втянуть украинских детей в войну еще до получения аттестатов.

Праздники проводили без родителей

По данным Центра национального сопротивления, в некоторых школах последние звонки проводились без присутствия родителей. Оккупационные власти объясняли это якобы "антитеррористическими мерами" и угрозой ударов.

В ЦНС считают, что в таких условиях российские военные могли оказывать психологическое давление на детей в отсутствие их семей.

