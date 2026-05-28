РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11938 посетителей онлайн
Новости Милитаризация детей на ВОТ
407 3

На оккупированных территориях школьников вербуют в дронные войска РФ

Россияне собирают данные о подростках, которые учились управлять БПЛА

На временно оккупированных территориях Украины российские спецслужбы и Минобороны РФ собирают данные о школьниках, которые занимались в военных кружках и учились управлять беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным ЦНС, директора школ передают оккупационным структурам списки подростков, посещавших уроки так называемой "обороны отечества", военные кружки или курсы по управлению дронами.

Подростков начали вызывать на "собеседования"

В Центре национального сопротивления сообщили, что во время последних звонков в школах с выпускниками уже проводили индивидуальные "собеседования". По информации источников ЦНС, это происходило прямо во время торжеств или после них.

Подросткам обещали бесплатное обучение в России, "карьеру оператора БПЛА" и льготы для поступления в военные структуры РФ. В ЦНС заявили, что таким образом россияне пытаются втянуть украинских детей в войну еще до получения аттестатов.

Читайте: Более 600 педагогов временно оккупированной Луганщины прошли военную подготовку по программам РФ

Праздники проводили без родителей

По данным Центра национального сопротивления, в некоторых школах последние звонки проводились без присутствия родителей. Оккупационные власти объясняли это якобы "антитеррористическими мерами" и угрозой ударов.

В ЦНС считают, что в таких условиях российские военные могли оказывать психологическое давление на детей в отсутствие их семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, — ОВА

Автор: 

дети (6857) оккупация (10241) вербовка (323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо ми програємо, проти Европи буде воювати не РФ, як вони з якогось хера сподіваються, а ми. Но ця мисля від їх мізків дуже, дуже далека.
показать весь комментарий
28.05.2026 11:32 Ответить
Швидко ці дітки особачились - писали тільки про одного - шо наперекір волі батьків - підзаробив грошенят на дорогу - отримав паспорт і через Балтію Польщу - приїхав в Україну
показать весь комментарий
28.05.2026 11:34 Ответить
Ми очікуємо від орків якихось правил, якоїсь гуманної поведінки, совісті чи справедливості?
Для досягнення своїх цілей вони використовують всі засоби які тільки можливі.
Катують своїх же солдат, розстрілюють, кидають в атаку під українські дрони, самі обнуляють дронами тих хто здається в полон.
показать весь комментарий
28.05.2026 11:39 Ответить
 
 