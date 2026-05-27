Более 600 педагогов временно оккупированной Луганщины прошли военную подготовку по программам РФ

В временно оккупированной Луганской области более 600 учителей прошли российскую военную подготовку для преподавания нового предмета "защита родины" в школах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовку педагоги проходили в центре "Воин", который занимается милитаризацией детей на оккупированных территориях.

В Луганской ОВА заявили, что обучение проводили боевики, участвовавшие в войне против Украины.

В центре учителей обучали основам национальной безопасности, инженерной, огневой и тактической подготовке.

Также педагоги проходили обучение по управлению беспилотниками.

В администрации подчеркнули, что именно по этой программе учителя должны будут проводить уроки в школах так называемой "ЛНР".

"Именно по этой программе последние должны готовить детей во время уроков в учебных заведениях так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты привлекают детей на ВОТ к обеспечению армии РФ, - ЦНС