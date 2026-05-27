Более 600 педагогов временно оккупированной Луганщины прошли военную подготовку по программам РФ

В оккупированной Луганской области сотни учителей будут готовить детей к войне

В временно оккупированной Луганской области более 600 учителей прошли российскую военную подготовку для преподавания нового предмета "защита родины" в школах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Подготовку педагоги проходили в центре "Воин", который занимается милитаризацией детей на оккупированных территориях.

В Луганской ОВА заявили, что обучение проводили боевики, участвовавшие в войне против Украины.

В центре учителей обучали основам национальной безопасности, инженерной, огневой и тактической подготовке.

Также педагоги проходили обучение по управлению беспилотниками.

В администрации подчеркнули, что именно по этой программе учителя должны будут проводить уроки в школах так называемой "ЛНР".

"Именно по этой программе последние должны готовить детей во время уроков в учебных заведениях так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

оккупация (10239) Луганская область (6457) БОВП (7)
А потім їх, з учнями, мобілізують, на основі класів сформують взводи, і пошлють на фронт... Таке вже було... Називалося "фолькштурм"...
27.05.2026 15:21 Ответить
ти ба і ниодного заброньованого чи ухилянта....
27.05.2026 15:22 Ответить
Так це і є заброньовані. Незаброньованих вони на фарш пустили ще в 2022. А ухилянти давно ухилились. Диктатура, але поки що з відносно вільним виїздом.
27.05.2026 15:31 Ответить
Кацапи не панькаються з підготовкою навіть чужого населення до війни. Спробуйте відмовитися. А у нас розвели ухилянтську плісняву на декілька мільйонів потенційних захисників України та ще й молодь 18-22 випустили за кордон, замість того, щоб навчити основам військової підготовки.
27.05.2026 15:24 Ответить
Якесь у вас нездорове захоплення від порядків на ТОТ. Дуже кортить переймати досвід лугандона?
27.05.2026 15:30 Ответить
піда-гогі Гавнюковіча..
27.05.2026 15:47 Ответить
 
 