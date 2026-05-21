Оккупанты привлекают детей на ВОТ к обеспечению армии РФ, - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке российская администрация продолжает вовлекать детей в поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Изготовление маскировочных костюмов и сеток.

Как отмечается, во время очередного сбора "Движения первых" школьников и подростков привлекли к изготовлению маскировочных костюмов и сеток для российских военных.

По информации ЦНС, в рамках мероприятия детей учили плести так называемые костюмы "Леший", которые оккупанты планируют передавать подразделениям ВС РФ на фронт.

Читайте: РФ и Беларусь превращают детей в послушный мобилизационный ресурс, — СЗР

Пропаганда РФ

Кроме того, во время мероприятия детям навязывали российские пропагандистские нарративы о "героях Донбасса", "защите России" и необходимости поддержки военных РФ. Через подобные организации оккупанты пытаются сформировать у подростков восприятие войны как "нормы" и подготовить их к дальнейшей милитаризации.

В ЦНС отмечают, что фактически на ВОТ создается система, где детей постепенно вовлекают не только в идеологическую обработку, но и в прямую поддержку оккупационной армии — от плетения маскировочных сетей до участия в военно-патриотических движениях под контролем Кремля.

Читайте также: На временно оккупированной Луганщине за два года подготовили 3 тысячи подростков для армии РФ, — ОВА