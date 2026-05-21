Окупанти залучають дітей на ТОТ до забезпечення армії РФ, - ЦНС
У тимчасово окупованому Донецьку російська адміністрація продовжує втягувати дітей у підтримку війни проти України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Виготовлення маскувальних костюмів і сіток
Як зазначається, під час чергового зльоту "Движения первых" школярів та підлітків залучили до виготовлення маскувальних костюмів і сіток для російських військових.
За інформацією ЦНС, у межах заходу дітей навчали плести так звані костюми "Леший", які окупанти планують передавати підрозділам ЗС РФ на фронт.
Пропаганда РФ
Окрім цього, під час заходу дітям нав’язували російські пропагандистські наративи про "героїв Донбасу", "захист Росії" та необхідність підтримки військових РФ. Через подібні організації окупанти намагаються сформувати у підлітків сприйняття війни як "норми" та підготувати їх до подальшої мілітаризації.
У ЦНС наголошують, що фактично на ТОТ створюється система, де дітей поступово залучають не лише до ідеологічної обробки, а й до прямої підтримки окупаційної армії - від плетіння маскування до участі у військово-патріотичних рухах під контролем кремля.
