На тимчасово окупованій Луганщині понад 600 вчителів пройшли російську військову підготовку для викладання нового предмета "захист батьківщини" у школах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Підготовку педагоги проходили у центрі "Воїн", який займається мілітаризацією дітей на окупованих територіях.

У Луганській ОВА заявили, що навчання проводили бойовики, які брали участь у війні проти України.

У центрі вчителів навчали основам національної безпеки, інженерній, вогневій та тактичній підготовці.

Також педагоги проходили навчання з керування безпілотниками.

В адміністрації наголосили, що саме за цією програмою вчителі повинні будуть проводити уроки у школах так званої "ЛНР".

"Саме за цією програмою останні мусять готувати дітей під час уроків в учбових закладах так званої "ЛНР""

