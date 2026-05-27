Понад 600 педагогів тимчасово окупованої Луганщини пройшли військову підготовку за програмами РФ
На тимчасово окупованій Луганщині понад 600 вчителів пройшли російську військову підготовку для викладання нового предмета "захист батьківщини" у школах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.
Підготовку педагоги проходили у центрі "Воїн", який займається мілітаризацією дітей на окупованих територіях.
У Луганській ОВА заявили, що навчання проводили бойовики, які брали участь у війні проти України.
У центрі вчителів навчали основам національної безпеки, інженерній, вогневій та тактичній підготовці.
Також педагоги проходили навчання з керування безпілотниками.
"Саме за цією програмою останні мусять готувати дітей під час уроків в учбових закладах так званої "ЛНР"", – йдеться у повідомленні.
