УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13489 відвідувачів онлайн
Новини Мілітаризація дітей на ТОТ
514 7

Понад 600 педагогів тимчасово окупованої Луганщини пройшли військову підготовку за програмами РФ

На окупованій Луганщині сотні вчителів готуватимуть дітей до війни

На тимчасово окупованій Луганщині понад 600 вчителів пройшли російську військову підготовку для викладання нового предмета "захист батьківщини" у школах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підготовку педагоги проходили у центрі "Воїн", який займається мілітаризацією дітей на окупованих територіях.

У Луганській ОВА заявили, що навчання проводили бойовики, які брали участь у війні проти України.

У центрі вчителів навчали основам національної безпеки, інженерній, вогневій та тактичній підготовці.

Також педагоги проходили навчання з керування безпілотниками.

В адміністрації наголосили, що саме за цією програмою вчителі повинні будуть проводити уроки у школах так званої "ЛНР".

"Саме за цією програмою останні мусять готувати дітей під час уроків в учбових закладах так званої "ЛНР"", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти залучають дітей на ТОТ до забезпечення армії РФ, - ЦНС

окупація (6910) Луганська область (4908) БЗВП (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім їх, з учнями, мобілізують, на основі класів сформують взводи, і пошлють на фронт... Таке вже було... Називалося "фолькштурм"...
показати весь коментар
27.05.2026 15:21 Відповісти
ти ба і ниодного заброньованого чи ухилянта....
показати весь коментар
27.05.2026 15:22 Відповісти
Так це і є заброньовані. Незаброньованих вони на фарш пустили ще в 2022. А ухилянти давно ухилились. Диктатура, але поки що з відносно вільним виїздом.
показати весь коментар
27.05.2026 15:31 Відповісти
Кацапи не панькаються з підготовкою навіть чужого населення до війни. Спробуйте відмовитися. А у нас розвели ухилянтську плісняву на декілька мільйонів потенційних захисників України та ще й молодь 18-22 випустили за кордон, замість того, щоб навчити основам військової підготовки.
показати весь коментар
27.05.2026 15:24 Відповісти
Якесь у вас нездорове захоплення від порядків на ТОТ. Дуже кортить переймати досвід лугандона?
показати весь коментар
27.05.2026 15:30 Відповісти
піда-гогі Гавнюковіча..
показати весь коментар
27.05.2026 15:47 Відповісти
Та ви шо? А в нас в 2019 році 99,9% проголосували за міндичів, єрмаків і Шефірів.
показати весь коментар
27.05.2026 16:18 Відповісти
 
 