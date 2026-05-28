Новини Мілітаризація дітей на ТОТ
На окупованих територіях школярів вербують у дронові війська РФ

Росіяни збирають дані про підлітків, які навчались керувати БпЛА

На тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби та Міноборони РФ збирають дані про школярів, які проходили навчання у мілітарних гуртках та вчилися керувати безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, директори шкіл передають окупаційним структурам списки підлітків, які відвідували уроки так званого "захисту вітчизни", мілітарні гуртки або навчання з керування дронами.

Підлітків почали викликати на "співбесіди"

У Центрі національного спротиву повідомили, що під час останніх дзвоників у школах із випускниками вже проводили індивідуальні "співбесіди". За інформацією джерел ЦНС, це відбувалося прямо під час урочистостей або після них.

Підліткам обіцяли безкоштовне навчання в Росії, "кар’єру оператора БПЛА" та пільги для вступу до військових структур РФ. У ЦНС заявили, що таким чином росіяни намагаються втягнути українських дітей у війну ще до отримання атестатів.

Свята проводили без батьків

За даними Центру національного спротиву, у деяких школах останні дзвоники проводили без присутності батьків. Окупаційна влада пояснювала це нібито "антитерористичними заходами" та загрозою ударів.

У ЦНС вважають, що за таких умов російські військові могли чинити психологічний тиск на дітей без присутності родин.

Якщо ми програємо, проти Европи буде воювати не РФ, як вони з якогось хера сподіваються, а ми. Но ця мисля від їх мізків дуже, дуже далека.
28.05.2026 11:32 Відповісти
Швидко ці дітки особачились - писали тільки про одного - шо наперекір волі батьків - підзаробив грошенят на дорогу - отримав паспорт і через Балтію Польщу - приїхав в Україну
28.05.2026 11:34 Відповісти
Ми очікуємо від орків якихось правил, якоїсь гуманної поведінки, совісті чи справедливості?
Для досягнення своїх цілей вони використовують всі засоби які тільки можливі.
Катують своїх же солдат, розстрілюють, кидають в атаку під українські дрони, самі обнуляють дронами тих хто здається в полон.
28.05.2026 11:39 Відповісти
 
 