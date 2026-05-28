На окупованих територіях школярів вербують у дронові війська РФ
На тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби та Міноборони РФ збирають дані про школярів, які проходили навчання у мілітарних гуртках та вчилися керувати безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.
За даними ЦНС, директори шкіл передають окупаційним структурам списки підлітків, які відвідували уроки так званого "захисту вітчизни", мілітарні гуртки або навчання з керування дронами.
Підлітків почали викликати на "співбесіди"
У Центрі національного спротиву повідомили, що під час останніх дзвоників у школах із випускниками вже проводили індивідуальні "співбесіди". За інформацією джерел ЦНС, це відбувалося прямо під час урочистостей або після них.
Підліткам обіцяли безкоштовне навчання в Росії, "кар’єру оператора БПЛА" та пільги для вступу до військових структур РФ. У ЦНС заявили, що таким чином росіяни намагаються втягнути українських дітей у війну ще до отримання атестатів.
Свята проводили без батьків
За даними Центру національного спротиву, у деяких школах останні дзвоники проводили без присутності батьків. Окупаційна влада пояснювала це нібито "антитерористичними заходами" та загрозою ударів.
У ЦНС вважають, що за таких умов російські військові могли чинити психологічний тиск на дітей без присутності родин.
Для досягнення своїх цілей вони використовують всі засоби які тільки можливі.
Катують своїх же солдат, розстрілюють, кидають в атаку під українські дрони, самі обнуляють дронами тих хто здається в полон.