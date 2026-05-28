На окупованих територіях школярів вербують у дронові війська РФ

На тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби та Міноборони РФ збирають дані про школярів, які проходили навчання у мілітарних гуртках та вчилися керувати безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, директори шкіл передають окупаційним структурам списки підлітків, які відвідували уроки так званого "захисту вітчизни", мілітарні гуртки або навчання з керування дронами.

Підлітків почали викликати на "співбесіди"

У Центрі національного спротиву повідомили, що під час останніх дзвоників у школах із випускниками вже проводили індивідуальні "співбесіди". За інформацією джерел ЦНС, це відбувалося прямо під час урочистостей або після них.

Підліткам обіцяли безкоштовне навчання в Росії, "кар’єру оператора БПЛА" та пільги для вступу до військових структур РФ. У ЦНС заявили, що таким чином росіяни намагаються втягнути українських дітей у війну ще до отримання атестатів.

Свята проводили без батьків

За даними Центру національного спротиву, у деяких школах останні дзвоники проводили без присутності батьків. Окупаційна влада пояснювала це нібито "антитерористичними заходами" та загрозою ударів.

У ЦНС вважають, що за таких умов російські військові могли чинити психологічний тиск на дітей без присутності родин.

