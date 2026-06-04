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Новини Відео Пропаганда РФ
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Кремлівські пропагандисти тішаться візиту американця на економічний форум у Санкт-Петербурзі: "Впервые с 2018 года...". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент репортажу кремлівських пропагандистів із економічного форуму у Санкт-Петербурзі, у якому вони розповідають про візит офіційного представника США уперше із 2018 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка у кадрі не називає імені американського гостя, але, вочевидь, хоче наголосити на цьому та підкреслити інтерес США до форуму.

"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - каже вона у сюжеті.

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Автор: 

пропаганда (2922) Санкт-Петербург (289) США (26685) Форум (139) економіка (1072)
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Топ коментарі
+7
оцей?

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04.06.2026 11:15 Відповісти
+6
Американцям, кортіло понюхати отой дим атєчіцтва, з якого їм оплатили ці мандри!! ****** ж не тільки їх оплатив?????
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04.06.2026 11:15 Відповісти
+6
Якийсь ноунейм і х#й бичий але з США. Для кацапів просто vip-персона. Рафіновані нікчеми та покидьки. Дна немає.
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04.06.2026 11:22 Відповісти
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Американцям, кортіло понюхати отой дим атєчіцтва, з якого їм оплатили ці мандри!! ****** ж не тільки їх оплатив?????
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04.06.2026 11:15 Відповісти
А кацапи теж були раді понюхати американця, аж з 2018 року чекали на це.
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04.06.2026 11:26 Відповісти
Тут все простіше .Ще їхні класики писали про любов расіян до "свадєбних гєнєралов". Любите? Ось вам такий "свадєбний гєнєрал" , та ще й американський!
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04.06.2026 12:16 Відповісти
чим би дурне кацапеня не тішилось... лиш би не плакало
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04.06.2026 11:15 Відповісти
оцей?

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04.06.2026 11:15 Відповісти
там ще гірше. дядько весь в криміналі, а експерт-тьотя з Гамерики, взагалі треш-контент-астропсихолог-пласка Земля....
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04.06.2026 12:12 Відповісти
Не было там никакого официального представителя. Об этом прямо сказал госсекретарь
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04.06.2026 11:19 Відповісти
А якщо і був? Що з того? Могли прислать якогось "старшого помічника молодшого двірника". Якби був хтось серйозний - кацапи-б, "у всі дзвони калатали"...
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04.06.2026 11:31 Відповісти
типові збиткові московити
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04.06.2026 11:19 Відповісти
Приехал житель США любитель русского мира.
Там такие имеются.
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04.06.2026 11:22 Відповісти
Якийсь ноунейм і х#й бичий але з США. Для кацапів просто vip-персона. Рафіновані нікчеми та покидьки. Дна немає.
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04.06.2026 11:22 Відповісти
Бургери і МакДональдзи набридли тому американцю, захотілося йому чебурека і дешеву Наташью.
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04.06.2026 11:28 Відповісти
Хто там такий хвацький від Трампа?
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04.06.2026 11:29 Відповісти
Вітьков або зять-нехуй-взять
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04.06.2026 13:25 Відповісти
Якись містер Ікс - могли б похвалитись
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04.06.2026 13:27 Відповісти
А скільки ***** забашляв цьому офіційному представнику?
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04.06.2026 11:30 Відповісти
Нехай куйло гроші потратить на купівлю хоч всіх американців - менше буде мати грошей на зброю.
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04.06.2026 11:37 Відповісти
Мабуть тільки нагодував, бо він наказав трампонутому його надіслати
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04.06.2026 11:38 Відповісти
Вони ще не знають, що то не офіційні особи, а проплачені американські шлюхи? Чи роблять вигляд, що не знають?
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04.06.2026 11:30 Відповісти
Родні Мімс Кук-молодший (голова Комісії образотворчих мистецтв, що контролює будівництво нової бальної зали Білого дому при адміністрації Дональда Трампа)
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04.06.2026 11:33 Відповісти
єто ААААА.....
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04.06.2026 11:36 Відповісти
Це офіційний візит представника трампанутого по вказівки ху...ла, а не США.
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04.06.2026 11:37 Відповісти
Йдеться про Родні Мімса Кука-молодшого - голову комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Він, зокрема, курує розширення бального залу Білого дому, ініційоване Трампом.
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04.06.2026 11:40 Відповісти
Кук виступить на сесії, присвяченій американо-російському культурному діалогу.

Окрім нього до форуму в Санкт-Петербурзі планують долучитись й інші американці. Зокрема, Кендес Овенс - американська блогерка, яка стверджувала, що перша леді Франції Бріжит Макрон є чоловіком. Після цього https://hromadske.ua/svit/248552-makron-ta-yoho-druzyna-podaly-do-sudu-na-bloherku-iaka-zaiavyla-shcho-persha-ledi-frantsiyi-cholovik подружжя Макронів подало на неї в суд.
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04.06.2026 11:43 Відповісти
Кендес це взагалі пацієнтка палати номер 6. Просто почитайте те що вона пише.
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04.06.2026 11:45 Відповісти
дикуни на форумі с'їдять Кука
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04.06.2026 11:44 Відповісти
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04.06.2026 11:44 Відповісти
**** ржака!!!!10000 лайков
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04.06.2026 12:37 Відповісти
Відчуваючи свою неповноцінність та меншовартість, російські мокші тішаться коли їх благословляють візитами американські господарі
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04.06.2026 11:46 Відповісти
мабуть трамп поїхав посмоктати
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04.06.2026 11:46 Відповісти
Як один гумурист казав, де ж логіка? Заради чого рашисти почали війну і подихають мільйонами? Щоб радісно зустрічати американських панів щоб запропонувати їм свої ресурси? Зате по телевізору рашисти воюють з америкою і НАТО і верещать щоб Україна не йшла на Захід тому що вони самі хочуть смоктати у американців і в Європи.
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04.06.2026 11:46 Відповісти
Це для тих хто гавкає що причина війни тому що Україна вирішила піти в ЕС і в НАТО. Їм хоч в очі сци а вони не хочуть і знати коли ти їм розказуєш що причина війни тому що рашисти ненавидять українців, завжди ненавидили і завжди будуть ненавидіти і хотіти Україну знищити. Тому ніякі угоди і переговори не припинять війну. Тільки знищення рашистів може їх зупинити на деякий час.
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04.06.2026 13:04 Відповісти
Напевно власник фірми "Рога и копита"
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04.06.2026 12:02 Відповісти
А що в нею з імбалом і вимовою?
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04.06.2026 12:02 Відповісти
Хай потішаться ,як колись аборигени Америки ,від радості, віддали конкістадорам за склянні буси Манхетен . Цікавіше інше. Як і передбачалось, сцарь надивившись кіна в с.петербурзі, де головні герої були українські діп-страйки , через параноїдальний страх ,вирішив не їхати на економічний форум " вдруг двіжюха ,налетят снова , чемаданчикав может не хватить, с бункєра на валдає ано па надєжнєє будет."
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04.06.2026 12:06 Відповісти
Хорошо, это корректировщики огня, будут помогать СБУ..
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04.06.2026 12:11 Відповісти
Заїхав дослідник подивитись на дикунів у природньому середовищі...
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04.06.2026 12:33 Відповісти
 
 