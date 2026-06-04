Кремлівські пропагандисти тішаться візиту американця на економічний форум у Санкт-Петербурзі: "Впервые с 2018 года...". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент репортажу кремлівських пропагандистів із економічного форуму у Санкт-Петербурзі, у якому вони розповідають про візит офіційного представника США уперше із 2018 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка у кадрі не називає імені американського гостя, але, вочевидь, хоче наголосити на цьому та підкреслити інтерес США до форуму.

"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - каже вона у сюжеті.

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