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Кремлівські пропагандисти тішаться візиту американця на економічний форум у Санкт-Петербурзі: "Впервые с 2018 года...". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент репортажу кремлівських пропагандистів із економічного форуму у Санкт-Петербурзі, у якому вони розповідають про візит офіційного представника США уперше із 2018 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка у кадрі не називає імені американського гостя, але, вочевидь, хоче наголосити на цьому та підкреслити інтерес США до форуму.
"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - каже вона у сюжеті.
Топ коментарі
+7 Wild MadDog
показати весь коментар04.06.2026 11:15 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.06.2026 11:15 Відповісти Посилання
+6 Gary Grant
показати весь коментар04.06.2026 11:22 Відповісти Посилання
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Там такие имеются.
Окрім нього до форуму в Санкт-Петербурзі планують долучитись й інші американці. Зокрема, Кендес Овенс - американська блогерка, яка стверджувала, що перша леді Франції Бріжит Макрон є чоловіком. Після цього https://hromadske.ua/svit/248552-makron-ta-yoho-druzyna-podaly-do-sudu-na-bloherku-iaka-zaiavyla-shcho-persha-ledi-frantsiyi-cholovik подружжя Макронів подало на неї в суд.