Кремлевские пропагандисты радуются визиту американца на экономический форум в Санкт-Петербурге: "Впервые с 2018 года...". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент репортажа кремлевских пропагандистов с экономического форума в Санкт-Петербурге, в котором они рассказывают о визите официального представителя США впервые с 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка в кадре не называет имени американского гостя, но, очевидно, хочет обратить на это внимание и подчеркнуть интерес США к форуму.

"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - говорит она в сюжете.

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