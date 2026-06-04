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Кремлевские пропагандисты радуются визиту американца на экономический форум в Санкт-Петербурге: "Впервые с 2018 года...". ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент репортажа кремлевских пропагандистов с экономического форума в Санкт-Петербурге, в котором они рассказывают о визите официального представителя США впервые с 2018 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка в кадре не называет имени американского гостя, но, очевидно, хочет обратить на это внимание и подчеркнуть интерес США к форуму.
"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - говорит она в сюжете.
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+4 Wild MadDog
показать весь комментарий04.06.2026 11:15 Ответить Ссылка
+4 Gary Grant
показать весь комментарий04.06.2026 11:22 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.06.2026 11:15 Ответить Ссылка
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Там такие имеются.
Окрім нього до форуму в Санкт-Петербурзі планують долучитись й інші американці. Зокрема, Кендес Овенс - американська блогерка, яка стверджувала, що перша леді Франції Бріжит Макрон є чоловіком. Після цього https://hromadske.ua/svit/248552-makron-ta-yoho-druzyna-podaly-do-sudu-na-bloherku-iaka-zaiavyla-shcho-persha-ledi-frantsiyi-cholovik подружжя Макронів подало на неї в суд.