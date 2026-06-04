РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11626 посетителей онлайн
Новости Видео Пропаганда РФ
2 441 29

Кремлевские пропагандисты радуются визиту американца на экономический форум в Санкт-Петербурге: "Впервые с 2018 года...". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент репортажа кремлевских пропагандистов с экономического форума в Санкт-Петербурге, в котором они рассказывают о визите официального представителя США впервые с 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка в кадре не называет имени американского гостя, но, очевидно, хочет обратить на это внимание и подчеркнуть интерес США к форуму.

"Впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел официальный представитель Соединенных Штатов Америки", - говорит она в сюжете.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите: Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

пропаганда (3772) Санкт-Петербург (497) США (29510) Форум (182) экономика (3844)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
оцей?

показать весь комментарий
04.06.2026 11:15 Ответить
+4
Якийсь ноунейм і х#й бичий але з США. Для кацапів просто vip-персона. Рафіновані нікчеми та покидьки. Дна немає.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:22 Ответить
+3
Американцям, кортіло понюхати отой дим атєчіцтва, з якого їм оплатили ці мандри!! ****** ж не тільки їх оплатив?????
показать весь комментарий
04.06.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американцям, кортіло понюхати отой дим атєчіцтва, з якого їм оплатили ці мандри!! ****** ж не тільки їх оплатив?????
показать весь комментарий
04.06.2026 11:15 Ответить
А кацапи теж були раді понюхати американця, аж з 2018 року чекали на це.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:26 Ответить
чим би дурне кацапеня не тішилось... лиш би не плакало
показать весь комментарий
04.06.2026 11:15 Ответить
оцей?

показать весь комментарий
04.06.2026 11:15 Ответить
Не было там никакого официального представителя. Об этом прямо сказал госсекретарь
показать весь комментарий
04.06.2026 11:19 Ответить
А якщо і був? Що з того? Могли прислать якогось "старшого помічника молодшого двірника". Якби був хтось серйозний - кацапи-б, "у всі дзвони калатали"...
показать весь комментарий
04.06.2026 11:31 Ответить
типові збиткові московити
показать весь комментарий
04.06.2026 11:19 Ответить
Приехал житель США любитель русского мира.
Там такие имеются.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:22 Ответить
Якийсь ноунейм і х#й бичий але з США. Для кацапів просто vip-персона. Рафіновані нікчеми та покидьки. Дна немає.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:22 Ответить
Бургери і МакДональдзи набридли тому американцю, захотілося йому чебурека і дешеву Наташью.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:28 Ответить
Хто там такий хвацький від Трампа?
показать весь комментарий
04.06.2026 11:29 Ответить
А скільки ***** забашляв цьому офіційному представнику?
показать весь комментарий
04.06.2026 11:30 Ответить
Нехай куйло гроші потратить на купівлю хоч всіх американців - менше буде мати грошей на зброю.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:37 Ответить
Мабуть тільки нагодував, бо він наказав трампонутому його надіслати
показать весь комментарий
04.06.2026 11:38 Ответить
Вони ще не знають, що то не офіційні особи, а проплачені американські шлюхи? Чи роблять вигляд, що не знають?
показать весь комментарий
04.06.2026 11:30 Ответить
Родні Мімс Кук-молодший (голова Комісії образотворчих мистецтв, що контролює будівництво нової бальної зали Білого дому при адміністрації Дональда Трампа)
показать весь комментарий
04.06.2026 11:33 Ответить
єто ААААА.....
показать весь комментарий
04.06.2026 11:36 Ответить
Це офіційний візит представника трампанутого по вказівки ху...ла, а не США.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:37 Ответить
Йдеться про Родні Мімса Кука-молодшого - голову комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Він, зокрема, курує розширення бального залу Білого дому, ініційоване Трампом.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:40 Ответить
Кук виступить на сесії, присвяченій американо-російському культурному діалогу.

Окрім нього до форуму в Санкт-Петербурзі планують долучитись й інші американці. Зокрема, Кендес Овенс - американська блогерка, яка стверджувала, що перша леді Франції Бріжит Макрон є чоловіком. Після цього https://hromadske.ua/svit/248552-makron-ta-yoho-druzyna-podaly-do-sudu-na-bloherku-iaka-zaiavyla-shcho-persha-ledi-frantsiyi-cholovik подружжя Макронів подало на неї в суд.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:43 Ответить
Кендес це взагалі пацієнтка палати номер 6. Просто почитайте те що вона пише.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:45 Ответить
дикуни на форумі с'їдять Кука
показать весь комментарий
04.06.2026 11:44 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 11:44 Ответить
Відчуваючи свою неповноцінність та меншовартість, російські мокші тішаться коли їх благословляють візитами американські господарі
показать весь комментарий
04.06.2026 11:46 Ответить
мабуть трамп поїхав посмоктати
показать весь комментарий
04.06.2026 11:46 Ответить
Як один гумурист казав, де ж логіка? Заради чого рашисти почали війну і подихають мільйонами? Щоб радісно зустрічати американських панів щоб запропонувати їм свої ресурси? Зате по телевізору рашисти воюють з америкою і НАТО і верещать щоб Україна не йшла на Захід тому що вони самі хочуть смоктати у американців і в Європи.
показать весь комментарий
04.06.2026 11:46 Ответить
Напевно власник фірми "Рога и копита"
показать весь комментарий
04.06.2026 12:02 Ответить
А що в нею з імбалом і вимовою?
показать весь комментарий
04.06.2026 12:02 Ответить
Хай потішаться ,як колись аборигени Америки ,від радості, віддали конкістадорам за склянні буси Манхетен . Цікавіше інше. Як і передбачалось, сцарь надивившись кіна в с.петербурзі, де головні герої були українські діп-страйки , через параноїдальний страх ,вирішив не їхати на економічний форум " вдруг двіжюха ,налетят снова , чемаданчикав может не хватить, с бункєра на валдає ано па надєжнєє будет."
показать весь комментарий
04.06.2026 12:06 Ответить
 
 