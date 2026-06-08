Соловьев призвал уничтожить Одессу и одесситов "очистительным огнем": "Наших там нет! Они враги! Они власовцы!". ВИДЕО
Российская пропаганда окончательно отказалась от многолетнего мифа о "братском народе" и "русском городе Одесса", открыто перейдя к прямым призывам к массовому уничтожению украинских городов и их гражданского населения. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным людоедским заявлением в прямом эфире отличился один из главных рупоров Кремля Владимир Соловьев.
Во время своей телепередачи пропагандист устроил очередную истерику из-за неспособности армии РФ захватить украинский юг и полного неприятия одесситами "русского мира". В порыве гнева Соловьев официально "вычеркнул" Одессу из списка якобы российских городов, обвинив ее жителей в предательстве и отсутствии поддержки оккупантов. При этом кремлевский медийщик продемонстрировал странную смену терминологии: вместо привычного для росТВ клейма "бандеровцы" он вдруг назвал одесситов "власовцами" - в честь советского генерала-предателя Второй мировой войны.
Развивая мысль, топ-пропагандист перешел к прямым фашистским призывам, потребовав уничтожить город и его жителей. По его словам, Одессу и ее население необходимо подвергнуть тотальному уничтожению с помощью "очистительного огня".
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