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Новости Видео Пропагандон Соловьев
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Соловьев призвал уничтожить Одессу и одесситов "очистительным огнем": "Наших там нет! Они враги! Они власовцы!". ВИДЕО

Российская пропаганда окончательно отказалась от многолетнего мифа о "братском народе" и "русском городе Одесса", открыто перейдя к прямым призывам к массовому уничтожению украинских городов и их гражданского населения. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным людоедским заявлением в прямом эфире отличился один из главных рупоров Кремля Владимир Соловьев.

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Во время своей телепередачи пропагандист устроил очередную истерику из-за неспособности армии РФ захватить украинский юг и полного неприятия одесситами "русского мира". В порыве гнева Соловьев официально "вычеркнул" Одессу из списка якобы российских городов, обвинив ее жителей в предательстве и отсутствии поддержки оккупантов. При этом кремлевский медийщик продемонстрировал странную смену терминологии: вместо привычного для росТВ клейма "бандеровцы" он вдруг назвал одесситов "власовцами" - в честь советского генерала-предателя Второй мировой войны.

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Развивая мысль, топ-пропагандист перешел к прямым фашистским призывам, потребовав уничтожить город и его жителей. По его словам, Одессу и ее население необходимо подвергнуть тотальному уничтожению с помощью "очистительного огня".

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Одесса (8142) Одесская область (4360) пропаганда (3775) Соловьев Владимир (151) Одесский район (626)
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Топ комментарии
+24
кричав соловйов, сидячі під прапором РОА...
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08.06.2026 16:46 Ответить
+23
Власовцы? він реально дебіл...
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08.06.2026 16:40 Ответить
+19
для того, щоб ніхто не забував, що таке руське фашист. Це б лайно ще б Гаазі і в ООН крутити кожен день.
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08.06.2026 16:45 Ответить
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Але ж там стоїть пушкіндт! Ая-я-яй...
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08.06.2026 16:40 Ответить
Нахер ви це лайно тягнете сюди?
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08.06.2026 16:40 Ответить
для того, щоб ніхто не забував, що таке руське фашист. Це б лайно ще б Гаазі і в ООН крутити кожен день.
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08.06.2026 16:45 Ответить
Та воно не кацап, воно шапіро ☝️
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08.06.2026 16:53 Ответить
Ні.. воно вже не "Шапіро", а справжній кацап. Нормальні ізраільтяни його х..ми обкладають.
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08.06.2026 17:34 Ответить
Виписали зі своїх? 😁
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08.06.2026 17:55 Ответить
Власовцы? він реально дебіл...
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08.06.2026 16:40 Ответить
Пропагандисти якісь *******
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08.06.2026 16:42 Ответить
Може досить і цього п"дора настав час заткнути раз і назавжди
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08.06.2026 16:44 Ответить
Краще москву і пітер, вони ж власовці. І ворогів побільше.
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08.06.2026 16:44 Ответить
кричав соловйов, сидячі під прапором РОА...
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08.06.2026 16:46 Ответить
"звинувативши її мешканців у зраді" - у зраді кого і чого? Одессити - громадяни України. Яким чином вони можуть зрадити РФ? Хіба вони колись присягали РФ? Хіба вони колись були громадянами РФ? Зрадники - це всілякі Сальдо, Пушиліни і тп непотріб, який зрадив Україну, а як негромадяни РФ можуть зрадити РФ?
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08.06.2026 16:46 Ответить
Чому тільки пушилін і сальдо, а ті ''беркутівці'', яких віддав Голобородько Потужно- Великий? А цемах, який збивав пасажирський літак і Медведчук, яких Чотирижди ухилянт віддав пуйлу? А Андрюха Деркач, який підробляв плівки на Байдена і Порошенка і втік на росію, залишивши міндічам і цукерманами( бізнес- партнерам Зе бек- офіс в Києві? Навіть кожного місяця щирі українці возили йому ''двушку'' на москву. А як назвати того, хто з Буковелі якимось чином перемістився до Оману і там зустрічався з ворогами? Або того, що в травні зустрічався в офісі президента з гаманцем пуйла абрамовичем, який в списку світових санкцій?
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08.06.2026 17:32 Ответить
Довго йому самокат підбирають .
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08.06.2026 16:47 Ответить
лайно з голови кремлівської рубльової хвойди солов'йова просто вивалюється на тупорилого кацапського глядача..
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08.06.2026 16:48 Ответить
Цей солов'їний послід повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності, та поданий до міжнародного розшуку. Щоб не він ні його послід вже зараз не могли виїхати за поребрик ху...лостану. А потім тільки до міжнародного суду
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08.06.2026 16:49 Ответить
Дебіли вже не знають що вигадувати 🤣
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08.06.2026 16:50 Ответить
Я чего то не понял, а какой питарас под власовским флагом живет?
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08.06.2026 16:50 Ответить
Цей ідіот давно бачив прапор своєї країни? 😁
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08.06.2026 16:50 Ответить
У них новий гітлер сидить у кремлі, а воно 💩 про власовців виригує 🤪
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08.06.2026 16:54 Ответить
Такий треш, що вже нема слів, щоб прокоментувати...
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08.06.2026 16:54 Ответить
Який же цей соловьов "сміливий та має гострого язика". Цікаво було подивитись на його гостроту, в форматі "Дім пропагандона", в загальній камері Лукьянівського СІЗО.
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08.06.2026 16:58 Ответить
Цікаво почути реакцію проросійських одеситів, тут тоже Украіна вінавата?
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08.06.2026 17:02 Ответить
Тут що цікаво - іпанута русня це хаває 🤔
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08.06.2026 17:03 Ответить
Та застреліть вже цього скаженного собаку-воно може покусати-хоч там не слабих і не має
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08.06.2026 17:04 Ответить
Діарея соловейка, чому ти так впевнений, що твоїх там немає? Може хтось зелених абрикосів поїв!
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08.06.2026 17:04 Ответить
Існування цієї істоти говорить лише про одне-недопрацювання українських спецслужб. Або небажання. Або вперте нерозуміння що таке ефект пропаганди для слабких мізків кацапського біосміття..
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08.06.2026 17:12 Ответить
Пропагандистів гітлєра, усих повісили!!! Шапіро, це теж чекає!!
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08.06.2026 17:14 Ответить
На кого працюють ці вурдалаки? Це вже і не в інтересах росії - отаке нести і бити по сховищам ядерних відходів. Вони демонізують самі себе? Кому потрібна вічна війна? Здається, все набагато складніше, ніж ми думали.
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08.06.2026 17:15 Ответить
Шапіро хоче до Кобздона.
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08.06.2026 17:19 Ответить
А що ж вони тоді будуть "звільняти"? Пустелю?
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08.06.2026 17:19 Ответить
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08.06.2026 17:24 Ответить
Цей помьот вже давно собі на Гаагу заробив, левова частка вини за цю війну лежить на цих рашиських пропагандонах.
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08.06.2026 17:27 Ответить
викидень країни, що живе під прапором РОА Власова, країни, яка перейняла всі методи/світосприйняття/ідеологію тих, кому служила РОА Власова, країни, що пішла шляхом гітлерівської Німеччини, за яку воювала РОА Власова, когось називає "власівцями"???
Обнесіть ту територію парканом та пофарбуйте в жовтий колір: притомних там катма...
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08.06.2026 17:28 Ответить
Що ти за своє життя побудував,ти гарно тільки жопу лизати можеш своєму шизофреніки Ху...лу.Руській мір тільки розрушити щось вміє,а будувати...Собі нормальні в дворах туалети побудуйте,бо в гівно провалюються мешканці.Одеса була,є і буде українським містом.Слава Україні!
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08.06.2026 17:36 Ответить
Не можу зрозуміти теперішню пропаганду.От дивіться,покійну Фаріон постійно крутили на руських телеканалах,а ми постійно показуємо соловйова...Хто на кого працює не зрозуміло...
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08.06.2026 17:38 Ответить
Хунта, фашисти, нацисти тепер власівці. Цікаво те, що ці іменники підходять, виключно, до московитів.
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08.06.2026 17:42 Ответить
Кого тільки немає в Україні-і фашисти,і націоналісти,і нацики.Як бідне російськомовне населення раніше виживало.Добре,що раша звільнила Бахмут,Покровськ і т.д.В цих містах відразу рускоговорящим покращилось життя.
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08.06.2026 17:44 Ответить
Привіт маскваротим одесітам від салавйова
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08.06.2026 18:00 Ответить
Ну і до якої пори ця нациська істота єврейського походження буде ще існувати ?,давно пора на концер кобзона відправити.
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08.06.2026 18:04 Ответить
Що ви построїли? Ви туалет построїти не можете
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08.06.2026 18:10 Ответить
Пора и его на кладбище. Уже давно заслужил.
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08.06.2026 18:28 Ответить
"електричний стільчик" зачекався за цим рашистом з часів Нюрнбергу
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08.06.2026 18:29 Ответить
 
 