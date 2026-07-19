Пропагандист та Z-блогер РФ Подоляка назвав удари по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВIДЕО

Після ударів по логістичних центрах Wildberries російський пропагандист Юрій Подоляка заявив, що бачить у цьому "великий плюс" для Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Подоляки, атаки на склади маркетплейсу призведуть до того, що ще більше росіян буде втягнуто у війну проти України, оскільки втратять роботу та поповнять лави окупаційної армії.

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"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", - заявив пропагандист, коментуючи наслідки ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries.

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