Пропагандист та Z-блогер РФ Подоляка назвав удари по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВIДЕО
Після ударів по логістичних центрах Wildberries російський пропагандист Юрій Подоляка заявив, що бачить у цьому "великий плюс" для Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Подоляки, атаки на склади маркетплейсу призведуть до того, що ще більше росіян буде втягнуто у війну проти України, оскільки втратять роботу та поповнять лави окупаційної армії.
"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", - заявив пропагандист, коментуючи наслідки ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries.
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+22 Urs
показати весь коментар19.07.2026 11:32 Відповісти Посилання
+11 Sergis #587854
показати весь коментар19.07.2026 11:35 Відповісти Посилання
+11 Luiza
показати весь коментар19.07.2026 11:35 Відповісти Посилання
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