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Пропагандист та Z-блогер РФ Подоляка назвав удари по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВIДЕО

Після ударів по логістичних центрах Wildberries російський пропагандист Юрій Подоляка заявив, що бачить у цьому "великий плюс" для Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Подоляки, атаки на склади маркетплейсу призведуть до того, що ще більше росіян буде втягнуто у війну проти України, оскільки втратять роботу та поповнять лави окупаційної армії.

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"С точки зрения вовлечения населения в войну это даже плюс", - заявив пропагандист, коментуючи наслідки ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries.

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пропаганда (2955) атака (1837) логістика (197) дрони (8730) Сили безпілотних систем (588)
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Топ коментарі
+22
плюсів у вас скоро стане так дохєра, шо не будете знати куди їх складати.
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19.07.2026 11:32 Відповісти
+11
Так може хай тоді піде підірве ще парочку?
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19.07.2026 11:35 Відповісти
+11
ці плюси для населення ,ви лаптеногі, поставити на своїх кладовищах у вигляді хрестів ....
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19.07.2026 11:35 Відповісти

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