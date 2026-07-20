Уражено логістичні об’єкти та нафтобазу у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив влучні удари Сил оборони по об'єктах на території Московської області РФ.
Про успішні дії він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Зеленський?
"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону - понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", - наголосив він.
За його словами, Україна справедливо відповідає на кожен російський удар по наших містах і громадах.
"Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - додав глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масовану атаку дронів на Підмосков’я: уражено один із найбільших складів Wildberries.
- Пізніше ЗМІ повідомили про щонайменше 5 осередків пожеж у Московській області після нічної атаки.
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