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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Уражено логістичні об’єкти та нафтобазу у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив влучні удари Сил оборони по об'єктах на території Московської області РФ.

Про успішні дії він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Зеленський?

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону - понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", - наголосив він.

Також дивіться: Пропагандист та Z-блогер РФ Подоляка назвав удари по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВIДЕО

За його словами, Україна справедливо відповідає на кожен російський удар по наших містах і громадах.

"Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - додав глава держави.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масовану атаку дронів на Підмосков’я: уражено один із найбільших складів Wildberries.
  • Пізніше ЗМІ повідомили про щонайменше 5 осередків пожеж у Московській області після нічної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони перетворили логістичний центр Wildberries під Москвою на вогнище: СБС назвали логістику РФ законною ціллю. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Удари по РФ (1132) нафтобаза (26) Московська область РФ (8)
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Топ коментарі
+10
Це добре! - шо в Констасі? - наші солдати попали в полон - коли пройоб - то мовчок
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20.07.2026 11:13 Відповісти
+9
диктор гарних новин....
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20.07.2026 11:12 Відповісти
+8
І все це завдяки зелі. Без нього, потужного, ніяк?
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20.07.2026 11:11 Відповісти

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