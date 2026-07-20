Уражено логістичні об’єкти та нафтобазу у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив влучні удари Сил оборони по об'єктах на території Московської області РФ.

Про успішні дії він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Зеленський?

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону - понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", - наголосив він.

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За його словами, Україна справедливо відповідає на кожен російський удар по наших містах і громадах.

"Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - додав глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масовану атаку дронів на Підмосков’я: уражено один із найбільших складів Wildberries.

Пізніше ЗМІ повідомили про щонайменше 5 осередків пожеж у Московській області після нічної атаки.

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